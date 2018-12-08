Магомед Адиев: "Скорее всего, это последний матч "Анжи" в таком сочетании"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что команду ждут серьезные изменения во время зимней паузы.

- Деньги от РПЛ? Это повлияло немного в негативном ключе, - сказал Адиев в интервью каналу "Матч Премьер". - Пять-шесть месяцев нет зарплаты, и когда получил совсем минимум, то есть растройство, что перед отпуском не можешь нормально разъехаться. У нас много неприятных ситуаций. Мы готовимся к игре и не обращаем внимания на эти ситуации.

Уйдут ли лидеры? Скорее всего, это наш последний матч в таком сочетании. Я сказал ребятам: давайте оставим о себе хорошую память. Статистика со "Спартаком"? У них были разные тренеры. Кононов видоизменяет команду, мы сделали анализы и постараемся извлечь урок.

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