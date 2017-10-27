Лука Джорджевич: "В "Спартаке" Промес может прогрессировать"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич перед матчем 15-го тура против ЦСКА отметил, что Квинси Промес еще в Голландии играл очень хорошо. По мнению форварда, у игрока "Спартака" получится заиграть в любой лиге.

- Вы же играли вместе с Промесом в "Твенте". Он сильно прибавил с тех пор?

- В Голландии он играл очень хорошо. И все время удивлял меня.

- Чем же?

- Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.

- Советуете ему зимой уехать в Европу, если он получит достойное предложение? Говорят, им интересуется "Ливерпуль".

- Решать ему. Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. "Спартак" – большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Луки Джорджевича