"Локомотив": "В будущем матчи в Хабаровске нужно назначать на более теплое время"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", подчеркнул, что в будущем матчи в Хабаровске нужно проводить в более теплое время года. Ранее железнодорожники обратились в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ.
Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.
– РФПЛ сегодня сообщила, что, скорее всего, матч "СКА" – "Локомотив" не будет перенесен из Хабаровска. Ваша реакция? – вопрос Мещерякову.
– РФПЛ принимает решение – мы его выполняем. Есть определенные истории. Правда, в следующий раз при составлении календаря нужно учитывать различные климатически зоны, которые находятся в Российской Федерации.
– То есть, в идеале матчи в Хабаровске нужно проводить в более теплое время года?
– Наверняка. Чтобы и болельщики Хабаровска все увидели. Не нужно в будущем пытаться играть при совсем низкой температуре.
– Но вы согласны, что даже при минус 10-15 есть риск получить травму или заработать пневмонию?
– Этот вопрос нужно задавать врачам и людям в РФПЛ, которые принимают решения.
– Значит, полетите в Хабаровск?
– А какие у нас варианты? Мы действуем в соответствии с регламентом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Встреча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
РФПЛ: "Ожидаемая температура на матче "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" не ниже нормы"//
Профсоюз футболистов попросит регламентировать температурные рамки проведения матчей РФПЛ
Тимурленг
НЕОЖИДАННО оказалось что в Хабаровске в ноябре холодно....почему-то такие "неожиданности" в нашем футболе все чаще....
17:30
titan2313
Дошло до Локомотива, дойдёт ли до РФС.
17:08
marksan
shpasic____ Там обещают быть теплее чем при ЦСКА! Циклон прошёл дальше!
17:05
marksan
Ненавижу свиней!!! ____ А когда ещё Хабаровск был в высшей лиге?
17:03
shpasic
в будущем руководству Локомотива нужно думать головой ДО того, как принимать проект календаря. а сейчас пусть варежки снимают - и вперёд - в Хабаровск.
17:03
marksan
А что сказал "великий стратег" Геркус?
17:02
Ненавижу свиней!!!
Мне вот интересно. Каждый год составляется календарь и ВСЕГДА он всех устраивает!!! И каждый год потом появляются недовольные!!! Разве НИКТО не мог предположить ,что будет холодно в Хабаровске? Хотя у нас такие дальновидные руководители..... Ну очень сложно все предусмотреть!!!
17:00
Millwall82
Мне кажется что Хабару сознательно топят вниз, как в свое время Луч. Идеальный для московских команд календарь, это 6 команд в Москве, плюс Химки и Сатурн.
16:58
ЗЮК
Идиотизм.Как можно перенести матчи на более тёплое время?Кто-то всё равно будет играть в мороз.Или только Локомотив должен играть в тепле?
16:49
Mantis68
Почему в свое время Локомотив не попросил поменять туры местами? В августе играли бы в Хабаровске, а в ноябре играли бы в Москве.
16:40
баламошка
Хабаровск надо перенести на юг! В Испанию!
16:36