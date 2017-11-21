"Локомотив": "В будущем матчи в Хабаровске нужно назначать на более теплое время"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", подчеркнул, что в будущем матчи в Хабаровске нужно проводить в более теплое время года. Ранее железнодорожники обратились в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ.

Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

– РФПЛ сегодня сообщила, что, скорее всего, матч "СКА" – "Локомотив" не будет перенесен из Хабаровска. Ваша реакция? – вопрос Мещерякову.

– РФПЛ принимает решение – мы его выполняем. Есть определенные истории. Правда, в следующий раз при составлении календаря нужно учитывать различные климатически зоны, которые находятся в Российской Федерации.

– То есть, в идеале матчи в Хабаровске нужно проводить в более теплое время года?

– Наверняка. Чтобы и болельщики Хабаровска все увидели. Не нужно в будущем пытаться играть при совсем низкой температуре.

– Но вы согласны, что даже при минус 10-15 есть риск получить травму или заработать пневмонию?

– Этот вопрос нужно задавать врачам и людям в РФПЛ, которые принимают решения.

– Значит, полетите в Хабаровск?

– А какие у нас варианты? Мы действуем в соответствии с регламентом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Встреча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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