"Локомотив" объявил о переходе Бориса Ротенберга

Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с "Локомотивом". Ранее футболист выступал за "Динамо". А в прошлом сезоне Ротенберг был игроком "Ростова", с которым завоевал серебряные медали чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. В составе сборной Финляндии дебютировал 9 июня 2015 года в матче против Эстонии.
xueks
палыч спец по пердивным командам
21:56
igorvasilevich
Mark Krass уроки учи Ротенберг легионер. Он гражданин Финляндии и заигран за их сборную.
21:56
igorvasilevich
Папка Ротенберга со спонсорским контрактом сейчас подъедет. Проплачивает сынку местечко на поле.
21:55
Mark Krass
Все три игрока хорошего уровня, Денисов хорош в опорной зоне, в своем амплуа один из лучших это точно. Портнягин хорошо играет головой, достаточно молод. Бориска как защитник очень даже ничего, получше многих из спама будет. Для Локо в целом хорошее, недорогое и качественное усиление, для ЧР самое то, тем более все россияне.
21:54
Сильвербой
Видно у Локо совсем все плохо!!! Как еще назвать трансферы Портнягина , Денисова и РОТЕНБЕРГА!!!!??? Осторожно, двери закрываются, следующая остановка ФНЛ!!!
21:47
RSDsouth
РЖД завели спонсора ?
21:47