21:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" объявил о переходе Бориса Ротенберга

Борис РОТЕНБЕРГ. Фото ФК "Локомотив"
Борис РОТЕНБЕРГ. Фото ФК "Локомотив"
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Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с "Локомотивом". Ранее футболист выступал за "Динамо". А в прошлом сезоне Ротенберг был игроком "Ростова", с которым завоевал серебряные медали чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. В составе сборной Финляндии дебютировал 9 июня 2015 года в матче против Эстонии.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13652

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КОММЕНТАРИИ (6)
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xueks

палыч спец по пердивным командам

21:56

igorvasilevich

Mark Krass уроки учи Ротенберг легионер. Он гражданин Финляндии и заигран за их сборную.

21:56

igorvasilevich

Папка Ротенберга со спонсорским контрактом сейчас подъедет. Проплачивает сынку местечко на поле.

21:55

Mark Krass

Все три игрока хорошего уровня, Денисов хорош в опорной зоне, в своем амплуа один из лучших это точно. Портнягин хорошо играет головой, достаточно молод. Бориска как защитник очень даже ничего, получше многих из спама будет. Для Локо в целом хорошее, недорогое и качественное усиление, для ЧР самое то, тем более все россияне.

21:54

Сильвербой

Видно у Локо совсем все плохо!!! Как еще назвать трансферы Портнягина , Денисова и РОТЕНБЕРГА!!!!??? Осторожно, двери закрываются, следующая остановка ФНЛ!!!

21:47

RSDsouth

РЖД завели спонсора ?

21:47

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