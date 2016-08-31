"Локомотив" объявил о переходе Бориса Ротенберга

Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с "Локомотивом". Ранее футболист выступал за "Динамо". А в прошлом сезоне Ротенберг был игроком "Ростова", с которым завоевал серебряные медали чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. В составе сборной Финляндии дебютировал 9 июня 2015 года в матче против Эстонии.