16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локо" ведет переговоры по Кверквелии

0
0
0
3

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" ведет переговоры с "Рубином" по поводу приобретения 24-летнего защитника Соломона Кверквелии. Грузинский футболист не проходит в состав казанцев в этом сезоне. Он принял участие лишь в одном матче - в кубковой встрече с "Читой". Ранее его агент дал понять, что на защитника претендуют три-четыре клуба.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

На фиг он нужен. какой-то сброд скупают. Из одного клуба в другой бездарности мигрируют.

19:03

Korvin

Конечно, а ещё и весь молодёжный состав за одного защитника в придачу.

18:44

sergant89

Обменяют Квирквелию на Миранчука

17:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ