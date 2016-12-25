"Локо" ведет переговоры по Кверквелии

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" ведет переговоры с "Рубином" по поводу приобретения 24-летнего защитника Соломона Кверквелии. Грузинский футболист не проходит в состав казанцев в этом сезоне. Он принял участие лишь в одном матче - в кубковой встрече с "Читой". Ранее его агент дал понять, что на защитника претендуют три-четыре клуба.