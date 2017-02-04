Лидеры молодежки "Рубина" покинули клуб из-за конфликта с руководством

Два футболиста молодежной команды "Рубина" – защитник Александр Кузнецов и полузащитник Андрей Миронов – покинули команду из-за конфликта с руководством клуба. Оба игрока привлекались главным тренером казанцев Хави Грасией к работе с основным составом. По версии "Рубина", причиной расставания стали завышенные требования по зарплате. Сами же футболисты утверждают, что покинули команду из-за отсутствия перспектив развития.

– Мы очень хотели, чтобы и Миронов, и Кузнецов скорее достигли уровня первой команды, их даже авансом взяли на летние сборы с основой, – цитирует "Бизнес online" руководителя клубной пресс-службы Михаила Степанова. – Но, к сожалению, данным авансом ребята распорядились не самым лучшим образом, они снизили требования к себе в спортивном плане, а затем с подачи агентов, стали выдвигать завышенные требования по своим зарплатам.

Мы предлагали им аренду в "КАМАЗ", но этот вариант футболистов не устроил. Расставание с ними – очень непростое решение. Переход из юношеского во взрослый футбол – процесс довольно болезненный и сложный. Возможно, Миронову и Кузнецову стоило немного потерпеть, мы многое сделали для того, чтобы их сохранить, но прийти к компромиссу не удалось.

– Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может, – ответил Андрей Миронов. – Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды. Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас – мы уходим вовсе не из-за денег.

Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор. И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в "Рубине" дальше не видели никакого развития. "Рубина-2" больше нет, а "Нефтехимик" по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти. Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в "Рубине". Тухнуть в молодежной команде в 20 лет никому не хочется.

– Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать что да, я еще не совсем готов к основной команде, мне нужно еще окрепнуть, – сказал Кузнецов. – И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие. Мы уходим из "Рубина" для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где, в первую очередь, мы будем играть, а не просто получать деньги.