Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал первое большое интервью после ухода из армейского клуба.
После матча с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов в интернете появилось видео: по непродолжительной картинке видно, что Слуцкий рвется куда-то на трибуны "Уэмбли", что-то крича. Версий происшедшего было несколько. "СЭ" узнал мнение о конфликте с болельщиком от самого тренера.
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 декабря 2016 г.
Первая часть большой беседы обозревателя "СЭ" Юрия ГОЛЫШАКА с Леонидом Слуцким появится на сайте "СЭ" в 23.30
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, ты уверен, что хочешь услышать о ней именно со слов Леонида Викторовича? :) ------------------- Да мы всяко дофантазируем.))
23:46 11 декабря
spetrov
историк79, я не сказал, что не то, я сказал, что Леонид Викторович в конкретной истории лукавит с самого начала. И работникам СЭ говорили об этом. В том числе и на днях. В том числе и представители спартаковского лагеря высказывали свои сомнения по конкретному случаю.
23:31 11 декабря
spetrov
баламошка, молодой человек, тебе бы заткнуться, все равно глупость несешь периодически, попадая пальцем в небо.
23:27 11 декабря
Новоуепинни
А как-то уже как бы по барабану че там Леонид думает. В ЦСКА нет - и то хорошо. Больше не селебрити и не ньюсмейкер.
23:24 11 декабря
историк79
spetrov//// Ты издеваешься, благородный дон! Ты же сам сказал, что СЭ напишет не то. Ты обладаешь информацией, поделись, пожалуйста.
23:17 11 декабря
spetrov
историк79, узнаешь. СЭ напишет.
23:12 11 декабря
spetrov
баламошка, ты бы удивился, если бы узнал, что думают про этого болельщика знающие его известные болельщики Спартака. Но тебе, безусловно, рано узнавать про подобное. Взрослая жизнь со всеми ее парадоксами пока не для тебя.
23:11 11 декабря
историк79
spetrov//// А кто виновник? Жуть как интересно! Я, например, ничего не знаю.
23:09 11 декабря
баламошка
Лёнька Гамбургер уже ломал челюсть судье, теперь вот решил перейти на инвалидов (умственно отсталого "болельщика")
23:06 11 декабря
spetrov
...На заре российского интернета была еще такая интернет-футбольная лига (может, и сейчас что-то осталось), за которую играли команды гостевых болельщиков. Среди участников оказывались и будущие спонсоры ФК ЦСКА. :)
22:46 11 декабря
spetrov
...Со слов людей, знакомых с ситуацией, а также со слов непосредственного "виновника" (если я правильно понимаю, о чем пойдет речь), с которым я еще в футбол в одной болельщицкой команде играл, дело обстоит немного иначе. :)
22:39 11 декабря
spetrov
П_о_в_а_р, ты уверен, что хочешь услышать о ней именно со слов Леонида Викторовича? :)
22:32 11 декабря
П_о_в_а_р
spetrov - Так ли уже интересна для СЭ вообще вся эта тема? -------------------- О, да.))
22:30 11 декабря
spetrov
Уважаемый Игорь Рабинер, но вы же знаете о ситуации и не от Леонида Викторовича. Так ли уже интересна для СЭ вообще вся эта тема? Тем более мы знаем, что Слуцкий с самого начала лукавит.
22:24 11 декабря