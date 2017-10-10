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Лапочкин рассудит "Ахмат" и "Спартак"


Назначены судьи и инспекторы на матчи 13-го тура Чемпионата России. Встречу "Ахмат" - "Спартак" рассудит Сергей Лапочкин. Игра состоится 13 октября.

13 октября (пятница)

"Ахмат" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

14 октября (суббота)

"Динамо""СКА-Хабаровск": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Урал""Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Краснодар"ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

15 октября (воскресенье)

"Уфа""Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи  – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
 
"Ростов""Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи  – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит""Арсенал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи  – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

16 октября (понедельник)

"Амкар""Тосно": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи  – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

 
 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87761.html

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