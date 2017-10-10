Лапочкин рассудит "Ахмат" и "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 13-го тура Чемпионата России. Встречу "Ахмат" - "Спартак" рассудит Сергей Лапочкин. Игра состоится 13 октября.
13 октября (пятница)
"Ахмат" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
14 октября (суббота)
"Динамо" – "СКА-Хабаровск": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Урал" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Краснодар" – ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
15 октября (воскресенье)
"Уфа" – "Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Ростов" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Арсенал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
16 октября (понедельник)
"Амкар" – "Тосно": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Арсенал Л
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Тосно
- Сергей Иванов (футболист)
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Алексей Сухой (судья)
- Артем Чистяков