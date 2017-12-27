Квинси Промес: "Ко-ко-рин? Не слышал о таком"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что форвард "Краснодара" Федор Смолов – лидер сборной России. По его словам, россиянин тащит команду вперед и вдохновляет ее.

– Голландия пропускает второй крупный турнир кряду. Что случилось с одной из самых сильных европейских сборных?

– Я не знаю. Возможно, дело в психологии, возможно, в чем-то другом. Мне трудно сказать.

– Многие считают, что голландцам нужен тренер-иностранец.

– Это не моя работа, пускай об этом думают люди из футбольного союза.

– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

– (Прерывает вопрос.) Кто это?

– Нападающий из "Зенита".

– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

– Нападающий сборной России и "Зенита", номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

– Не, не слышал о таком. И что он говорит?

– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

– Ко-ко-рин.

– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

– Один из.

– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.

Александр Кокорин: "Промес - лидер сборной Голландии? В этом и беда" //

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