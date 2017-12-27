Квинси Промес: "Ко-ко-рин? Не слышал о таком"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что форвард "Краснодара" Федор Смолов – лидер сборной России. По его словам, россиянин тащит команду вперед и вдохновляет ее.
– Голландия пропускает второй крупный турнир кряду. Что случилось с одной из самых сильных европейских сборных?
– Я не знаю. Возможно, дело в психологии, возможно, в чем-то другом. Мне трудно сказать.
– Многие считают, что голландцам нужен тренер-иностранец.
– Это не моя работа, пускай об этом думают люди из футбольного союза.
– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…
– (Прерывает вопрос.) Кто это?
– Нападающий из "Зенита".
– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?
– Нападающий сборной России и "Зенита", номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.
– Не, не слышал о таком. И что он говорит?
– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.
– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.
– Ко-ко-рин.
– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?
– Один из.
– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.
Александр Кокорин: "Промес - лидер сборной Голландии? В этом и беда" //
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Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-mne-vsegda-xotelos-vojti-v-istoriyu-vmeste-so-spartakom/
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Сборная Голландии (Футбол)
- Федор Смолов
- Квинси Промес
drJekil
В сборной Кокорин действительно не показывает даже того, что в "Зените". Смолов хоть с Испанией выстрелил, а не пойдет игра и заменить некем. Манчини уже бросал пару фраз на эту тему. Вот найдет замену, и будет Сашка скамейки полировать. В футболе найдется множество людей, которые более разумно распределяют приоритеты. Промес может и постебал слегонца, но его отношение к сборной мне намного более симпатично. Когда-то он был просто перспективным малым, который туда стучался (на карандаше у тренеров сборной был). А сейчас уже сложно сказать, кто кроме него, наиболее авторитетный игрок там. Да, нет звезд мирового уровня, которые были в прошлые времена. Да, уже не заводной апельсин. Но это проблема не конкретно Промеса, он то как раз пока что потерянным талантом не стал (вроде Афелая и Депая) и вряд ли станет. Санёк же вечно подающий надежды и лыбящийся по любому поводу.
16:52
Семь ветров
Достойный ответ, красиво осадил хамство Легенды Зенита))
16:41
Ю.Ю.
Скажи такое Кокоша про Про-ме-са, у поросят хвостики бы выпрямились))
16:40
matvey2000
а, вижу - это вообще скопипастенное вью издания-конкурента...
16:35
matvey2000
кстати, почему интервью анонимное? редакции стыдно за своего журналиста?
16:33
РусскийФракиец
Все великие АРЫЙЦЫ, отписались на тему обезьян-приматов... Жители блокадного Ленинграда, на столько деградировали? Или это просто тут собираются санктпетербуржцы-дебилы?)))
16:33
ЗЮК~
Производственник,Tribunal Z,вам на работу не пора?Пасти почистили?Детородные органы сами себя не ...
16:30
matvey2000
футболисты стебутся по-дружески, а вам лишь бы повод говна друг в друга покидать :)
16:29
РусскийФракиец
Tribunal Z---приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском-----------------ты это серьёзно???))) Прям колизей???))) Господи! Ну не позорься ты клоун!!!))) Распиларена позорная!!!)))
16:27
Russellmoto
Классно он его)))
16:25
РусскийФракиец
Обсуждение серьёзности ответа Квинси на этот вопрос, показывает кто тут дурак, а кто умный) Дурак начинает обсуждать ответ Промеса, а умный сразу понимает, что это САРКАЗМ!))) А так шикарнейший ответ дурачку Кокоше на его хамство))) И тут спартаковское круче бомжевого!)))
16:23
Alexx_mipt
ахаха, красава Квинси!
16:21
absentRUneta
ЭТО ТОТ, КОТОРЫЙ ПАЛЕЦ В РОТ ЗАСОВЫВАЕТ, БУХАЕТ, И ВЕЧНО ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ МАЛЬЧИК, не не слышал
16:14
Thomas_Boy_
Cap. Morgan __________ Да хорош. Речь о том, что Промес не слышал о Коко. Вот я интересуюсь, он о Мане и Коутиньо слышал? Или тоже не в курсах?
16:13
Cap. Morgan
Thomas_Boy_ ____________ Именно, про Промеса, а не Мане с Коутинью
16:06
Джон....Сильвер
Кокорин? Это тот, кто в Монако шампанское жрал, а его тетка на диване скакала, как на батуте? Ну, да, слышали это. Больше вспомнить нечего...
16:03
Thomas_Boy_
Don __________ Так про Акинфеева вроде и речи не идет. Тут про Промеса вроде. А ты давай еще про "Олимпиец" вспомни и про "Волгу". Любимая тема твоя.)))
16:02
Умойся,причешись,-убей в себе БО
Tribunal Z______ума у тебя,как у воробья коленка...дебилоид!
15:57
sailor1990
Знатный тролль
15:57
shpasic
Квинси - это который быстрее мяча бегал? как его там... Оденься-Обуйся?
15:54
Tribunal Z
Разве этого дауна примата Промеса можно о чём то спрашивать? Дайте ему зеркало и банан, пусть идёт отдыхает.
15:50
Умойся,причешись,-убей в себе БО
У бакланов пукан горит)))
15:49
Тётка
Tribunal Z Промес, готовься, будешь первым приматом которому Кокорин матсер класс проведёт как надо играть, приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском//////////////// на вашей моча-арене треннинг бней-егудам будет проводить.а пока пусть тренируется,палецвротберущий.
15:47
Бомжмясконь Паровозов
Хорошо что только палец
15:47
antohahaha
33+ "Хорошо еще, что в рот" Хорошо еще, что палец)
15:44
Helicopter
Странно, после салюта из шампанского их знает вся Европа, да, что там Европа, вся Россия!!!!!
15:43
Tribunal Z
Промес, готовься, будешь первым приматом которому Кокорин матсер класс проведёт как надо играть, приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском
15:41
kvn_2009
в том то и дело что парни с Суринама - Гулит , Райкард были и есть гордостью голландского футбола , а это НЕДОРАЗУМЕНИЕ его позор
15:41
AgekBam
В принципе правильно, Кокорин известен больше как пиарщик чем как футболист. Ему бы в Дом-2 или шоу танцы.
15:40
Тётка
Браво,Квинси,хорошо ответил этому ко-ко.Так и надо эту петушню питерскую опускать.
15:38