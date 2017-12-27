14:59 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Ко-ко-рин? Не слышал о таком"

Квинси ПРОМЕС и Александр КОКОРИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС и Александр КОКОРИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что форвард "Краснодара" Федор Смолов – лидер сборной России. По его словам, россиянин тащит команду вперед и вдохновляет ее.

Голландия пропускает второй крупный турнир кряду. Что случилось с одной из самых сильных европейских сборных?

– Я не знаю. Возможно, дело в психологии, возможно, в чем-то другом. Мне трудно сказать.

– Многие считают, что голландцам нужен тренер-иностранец.

– Это не моя работа, пускай об этом думают люди из футбольного союза.

– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин

– (Прерывает вопрос.) Кто это?

– Нападающий из "Зенита".

– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

– Нападающий сборной России и "Зенита", номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

– Не, не слышал о таком. И что он говорит?

– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

– Ко-ко-рин.

– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

– Один из.

– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.

Александр Кокорин: "Промес - лидер сборной Голландии? В этом и беда" //
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43
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (43)
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drJekil

В сборной Кокорин действительно не показывает даже того, что в "Зените". Смолов хоть с Испанией выстрелил, а не пойдет игра и заменить некем. Манчини уже бросал пару фраз на эту тему. Вот найдет замену, и будет Сашка скамейки полировать. В футболе найдется множество людей, которые более разумно распределяют приоритеты. Промес может и постебал слегонца, но его отношение к сборной мне намного более симпатично. Когда-то он был просто перспективным малым, который туда стучался (на карандаше у тренеров сборной был). А сейчас уже сложно сказать, кто кроме него, наиболее авторитетный игрок там. Да, нет звезд мирового уровня, которые были в прошлые времена. Да, уже не заводной апельсин. Но это проблема не конкретно Промеса, он то как раз пока что потерянным талантом не стал (вроде Афелая и Депая) и вряд ли станет. Санёк же вечно подающий надежды и лыбящийся по любому поводу.

16:52

Семь ветров

Достойный ответ, красиво осадил хамство Легенды Зенита))

16:41

Ю.Ю.

Скажи такое Кокоша про Про-ме-са, у поросят хвостики бы выпрямились))

16:40

matvey2000

а, вижу - это вообще скопипастенное вью издания-конкурента...

16:35

matvey2000

кстати, почему интервью анонимное? редакции стыдно за своего журналиста?

16:33

РусскийФракиец

Все великие АРЫЙЦЫ, отписались на тему обезьян-приматов... Жители блокадного Ленинграда, на столько деградировали? Или это просто тут собираются санктпетербуржцы-дебилы?)))

16:33

ЗЮК~

Производственник,Tribunal Z,вам на работу не пора?Пасти почистили?Детородные органы сами себя не ...

16:30

matvey2000

футболисты стебутся по-дружески, а вам лишь бы повод говна друг в друга покидать :)

16:29

РусскийФракиец

Tribunal Z---приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском-----------------ты это серьёзно???))) Прям колизей???))) Господи! Ну не позорься ты клоун!!!))) Распиларена позорная!!!)))

16:27

Russellmoto

Классно он его)))

16:25

РусскийФракиец

Обсуждение серьёзности ответа Квинси на этот вопрос, показывает кто тут дурак, а кто умный) Дурак начинает обсуждать ответ Промеса, а умный сразу понимает, что это САРКАЗМ!))) А так шикарнейший ответ дурачку Кокоше на его хамство))) И тут спартаковское круче бомжевого!)))

16:23

Alexx_mipt

ахаха, красава Квинси!

16:21

absentRUneta

ЭТО ТОТ, КОТОРЫЙ ПАЛЕЦ В РОТ ЗАСОВЫВАЕТ, БУХАЕТ, И ВЕЧНО ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ МАЛЬЧИК, не не слышал

16:14

Thomas_Boy_

Cap. Morgan __________ Да хорош. Речь о том, что Промес не слышал о Коко. Вот я интересуюсь, он о Мане и Коутиньо слышал? Или тоже не в курсах?

16:13

Cap. Morgan

Thomas_Boy_ ____________ Именно, про Промеса, а не Мане с Коутинью

16:06

Джон....Сильвер

Кокорин? Это тот, кто в Монако шампанское жрал, а его тетка на диване скакала, как на батуте? Ну, да, слышали это. Больше вспомнить нечего...

16:03

Thomas_Boy_

Don __________ Так про Акинфеева вроде и речи не идет. Тут про Промеса вроде. А ты давай еще про "Олимпиец" вспомни и про "Волгу". Любимая тема твоя.)))

16:02

Умойся,причешись,-убей в себе БО

Tribunal Z______ума у тебя,как у воробья коленка...дебилоид!

15:57

sailor1990

Знатный тролль

15:57

shpasic

Квинси - это который быстрее мяча бегал? как его там... Оденься-Обуйся?

15:54

Tribunal Z

Разве этого дауна примата Промеса можно о чём то спрашивать? Дайте ему зеркало и банан, пусть идёт отдыхает.

15:50

Умойся,причешись,-убей в себе БО

У бакланов пукан горит)))

15:49

Тётка

Tribunal Z Промес, готовься, будешь первым приматом которому Кокорин матсер класс проведёт как надо играть, приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском//////////////// на вашей моча-арене треннинг бней-егудам будет проводить.а пока пусть тренируется,палецвротберущий.

15:47

Бомжмясконь Паровозов

Хорошо что только палец

15:47

antohahaha

33+ "Хорошо еще, что в рот" Хорошо еще, что палец)

15:44

Helicopter

Странно, после салюта из шампанского их знает вся Европа, да, что там Европа, вся Россия!!!!!

15:43

Tribunal Z

Промес, готовься, будешь первым приматом которому Кокорин матсер класс проведёт как надо играть, приезжайте в Питер для тренинга в Коллизей на Крестовском

15:41

kvn_2009

в том то и дело что парни с Суринама - Гулит , Райкард были и есть гордостью голландского футбола , а это НЕДОРАЗУМЕНИЕ его позор

15:41

AgekBam

В принципе правильно, Кокорин известен больше как пиарщик чем как футболист. Ему бы в Дом-2 или шоу танцы.

15:40

Тётка

Браво,Квинси,хорошо ответил этому ко-ко.Так и надо эту петушню питерскую опускать.

15:38