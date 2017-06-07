Кучук назначен главным тренером "Ростова"

По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте", "Кубани" и "Локомотиве".
Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.
Кто-то как Луна
Админ Кучук так-то белорус, но лучше уж Рахимова или Кириченко
22:34
Админ
Кучук полное дерьмо!!.Вообщем конец Ростову с такими дерьмовым руководством!! И на хрена нам русским это продажный хохол!.Убили народную команду бляди!!.Горите вы все подонки-либералы в аду!!.Миллер ты сдохнешь,Мутко-говно!!.
22:32
читатель1
Пропал дом. Всмысле вперед в футбольно-национальную лигу(
22:30
igogohruhru
В пердив полюбому
22:24
spetrov
Лучше бы Диму Кириченко, бога футбола, в самом деле.
22:22
spartak-msk
Опять его быдловью после матча слушать :( колхоз
22:19
thunderclap
Возвращение Аполлона. Ольга Юрьевна взирает с любопытством.
22:18
МишаБ
мда... слов нет
22:16
grroznyi85
Не нравится мне этот Кучук
22:09
resifi
Кучук покажет дорогу Ростову в ФНЛ!
22:06
Гаттузо Крут!!!!!!#!
До свидания прохиндеи! Кучук- это завтрашний ФНЛ уже сегодня. у-ха-ха. Зато он сговорчивый, легко будет бюджет пилить.
22:03
Mark Krass
Лучше бы Кириченко оставили, Кучук гастролер. Ему все равно, ему деньги нужны. А Димон свой, ему Ростов родной.
22:00
Морозов95
уволят к 10 туру и буду должны неустойку и прочее ... скриньте
21:55
Andersen32
Капец Ростову.
21:54
coxo
спи спокойно,дорогой Ростов
21:52