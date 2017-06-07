Кучук назначен главным тренером "Ростова"

По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте", "Кубани" и "Локомотиве".

Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.