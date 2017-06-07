21:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кучук назначен главным тренером "Ростова"

Леонид КУЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Леонид КУЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте", "Кубани" и "Локомотиве".

Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Кто-то как Луна

Админ Кучук так-то белорус, но лучше уж Рахимова или Кириченко

22:34

Админ

Кучук полное дерьмо!!.Вообщем конец Ростову с такими дерьмовым руководством!! И на хрена нам русским это продажный хохол!.Убили народную команду бляди!!.Горите вы все подонки-либералы в аду!!.Миллер ты сдохнешь,Мутко-говно!!.

22:32

читатель1

Пропал дом. Всмысле вперед в футбольно-национальную лигу(

22:30

igogohruhru

В пердив полюбому

22:24

spetrov

Лучше бы Диму Кириченко, бога футбола, в самом деле.

22:22

spartak-msk

Опять его быдловью после матча слушать :( колхоз

22:19

thunderclap

Возвращение Аполлона. Ольга Юрьевна взирает с любопытством.

22:18

МишаБ

мда... слов нет

22:16

grroznyi85

Не нравится мне этот Кучук

22:09

resifi

Кучук покажет дорогу Ростову в ФНЛ!

22:06

Гаттузо Крут!!!!!!#!

До свидания прохиндеи! Кучук- это завтрашний ФНЛ уже сегодня. у-ха-ха. Зато он сговорчивый, легко будет бюджет пилить.

22:03

Mark Krass

Лучше бы Кириченко оставили, Кучук гастролер. Ему все равно, ему деньги нужны. А Димон свой, ему Ростов родной.

22:00

Морозов95

уволят к 10 туру и буду должны неустойку и прочее ... скриньте

21:55

Andersen32

Капец Ростову.

21:54

coxo

спи спокойно,дорогой Ростов

21:52