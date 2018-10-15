"Крылья Советов" не будут расторгать контракты с Башкировым и Тигиевым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил "СЭ", что самарский клуб не планирует расторгать контракты с защитником Георгием Тигиевым и хавбеком Евгением Башкировым.

Накануне оба футболиста задержаны сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении транспортными средства в нетрезвом состоянии.

- Пока не получим результатов экспертиз, расследование проводить не будем, - сказал Шашков. – Но санкции к игрокам, конечно, применим в соответствии с российским законодательством и трудовыми договорами. Степень наказания? Это зависит от результатов экспертиз.

- Может ли дойти дело до расторжения контрактов?

- Тогда можно полстраны увольнять! Мы не собираемся устраивать охоту на ведьм. Каждый человек имеет право на ошибку. Можете мне поверить, что Башкиров сам себя уже наказал, и достаточно прилично. Он переживает сильно, Тигиев тоже. Конечно, проведем беседы с ними. (Игорь Новиков)

Контракт 27-летнего Башкирова с "Крыльями" заканчивается 30 июня 2019 года. 23-летний Тигиев выступает в Самаре на правах аренды, права на него принадлежат "Спартаку".