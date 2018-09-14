Крыховяк удален в матче с "Динамо". Полузащитник "Локомотива" теперь не сыграет с "Зенитом"

"Локомотив" остался в меньшинстве в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо".

На 66-й минуте встречи был удален полузащитник Гжегож Крыховяк, получивший вторую желтую карточку. Это предупреждение поляк заработал после жесткого подката против Жоаузинью в центре поля у технической зоны бело-голубых

Удаление Гжегожа Крыховяка.

Первую желтую карточку Крыховяк получил на 38-й минуте. В том эпизоде при розыгрыше штрафного хавбек "Локо" был наказан арбитром Алексеем Матюниным за фол на Константине Рауше - удар локтем.

Удаление Гжегожа Крыховяка.

Таким образом, из-за дисквалификации Крыховяк пропустит игру следующего, 8-го тура - с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в воскресенье, 23 сентября.

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