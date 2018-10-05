22:39 | Футбол — РПЛ

Кротов получил сотрясение в матче с "Арсеналом"

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Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов рассказа о травме, полученной в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1). В конце первого тайма форвард столкнулся с Азером Алиевым. Он не смог самостоятельно покинуть поле и был доставлен сразу доставлен в больницу.

- Врачи сказали, что легкое сотрясение. После столкновения с игроком "Арсенала" упал неудачно на газон, - приводит "РИА Новости" слова Кротова. - Сейчас все нормально, сказали, что через три-пять дней буду в строю.

Арсенал Т - Уфа

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181005/1143360198.html

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