Кротов получил сотрясение в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов рассказа о травме, полученной в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1). В конце первого тайма форвард столкнулся с Азером Алиевым. Он не смог самостоятельно покинуть поле и был доставлен сразу доставлен в больницу.

- Врачи сказали, что легкое сотрясение. После столкновения с игроком "Арсенала" упал неудачно на газон, - приводит "РИА Новости" слова Кротова. - Сейчас все нормально, сказали, что через три-пять дней буду в строю.