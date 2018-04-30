Кристиан Нобоа: "Рубин" в матче с "Динамо" играл слишком медленно"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа после матча 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) высказал мнение, что казанцам в этой игре не доставало скорости.

– У "Рубина" хорошая статистика игр с "Динамо". Курбан Бердыев делал какой-то особенный акцент на этом?

– Нет. Мы все знаем, что "Динамо" играет на контратаках. От этого и была построена наша игра. У нас были голевые моменты, но нас подвела реализация.

– Рубин сыграл невыразительно. В чем причина?

– Мы играли слишком медленно.

– То есть команде не хватает скорости игры в целом?

– Да. Возможно, это одна из наших проблем. (Александр ЕФИМОВ)​