17:10 | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Рубин" в матче с "Динамо" играл слишком медленно"


Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа после матча 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) высказал мнение, что казанцам в этой игре не доставало скорости.

 
Сегодня. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Рубин&quot; - 0:0. Команды разошлись миром.По нулям. Химки простились с премьер-лигой

– У "Рубина" хорошая статистика игр с "Динамо". Курбан Бердыев делал какой-то особенный акцент на этом?

– Нет. Мы все знаем, что "Динамо" играет на контратаках. От этого и была построена наша игра. У нас были голевые моменты, но нас подвела реализация.

– Рубин сыграл невыразительно. В чем причина?

– Мы играли слишком медленно.

– То есть команде не хватает скорости игры в целом?

– Да. Возможно, это одна из наших проблем. (Александр ЕФИМОВ)​

Динамо М - Рубин

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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