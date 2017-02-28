Кристиан Нобоа: "Ростов" должен игрокам зарплату за 3,5 месяца"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа сообщил "СЭ", что клуб должен игрокам зарплату за 3,5 месяца. Хавбек добавил, что пока не обсуждал с руководством клуба вопрос продления контракта. Срок нынешнего соглашения эквадорца с "Ростовом" истекает летом.

– Правда, что клуб должен игрокам зарплату за несколько месяцев?

– Да, это так.

– Какая сейчас задолженность?

– 3,5 месяца.

– И что говорит руководство клуба?

– Что скоро все погасят. Немного обидно, что так происходит. Мы все-таки выкладываемся на поле, бьемся, выигрываем.

– В конце сезона у вас заканчивается контракт с "Ростовом". Новое соглашение вам предложили?

– Нет. Никто со мной об этом не говорил?

– Не обидно, что зимой не перешли в "Зенит", где нет проблем с долгами?

– В "Зените", наверное, с этим нет проблем. Но честно вам скажу, со мной никто не связывался. Может быть, были какие-то переговоры между клубами. Но лично со мной никто не говорил. Так что я доиграю сезон в "Ростове". А дальше – посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)