Кристиан Нобоа: "Ростов" должен игрокам зарплату за 3,5 месяца"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа сообщил "СЭ", что клуб должен игрокам зарплату за 3,5 месяца. Хавбек добавил, что пока не обсуждал с руководством клуба вопрос продления контракта. Срок нынешнего соглашения эквадорца с "Ростовом" истекает летом.
– Правда, что клуб должен игрокам зарплату за несколько месяцев?
– Да, это так.
– Какая сейчас задолженность?
– 3,5 месяца.
– И что говорит руководство клуба?
– Что скоро все погасят. Немного обидно, что так происходит. Мы все-таки выкладываемся на поле, бьемся, выигрываем.
– В конце сезона у вас заканчивается контракт с "Ростовом". Новое соглашение вам предложили?
– Нет. Никто со мной об этом не говорил?
– Не обидно, что зимой не перешли в "Зенит", где нет проблем с долгами?
– В "Зените", наверное, с этим нет проблем. Но честно вам скажу, со мной никто не связывался. Может быть, были какие-то переговоры между клубами. Но лично со мной никто не говорил. Так что я доиграю сезон в "Ростове". А дальше – посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Вьери
Народ беднеет, не то что на билеты на жратву кому хватает, а кому и нет. ================================================================================= Да хорош бла-бла, как в Ашан не придешь - толпа народа и у всех полные тележки жрата. И 2/3 из этого стада потом на парковку к своим тачкам идут. Есть у народа деньги, нефиг скулить.
15:59
wedes
Пусть идут в бизнес.
15:55
Свинству Бой!
А как иначе. Ростовские прохиндеи уже все по карманам распихали. Тут нечему удивляться. Более воровского региона и клуба не сыскать. А потом бегут клянчить из бюджета, ну чтобы снова по карманам. А бюджет им опять 15-16 лямов евро, да гос. компании доить. И так по кругу. Скоро этот прожект прекратит свое существование в пердиве. И это будет правильно.
15:52
maxscorp78
заработали же вроде как)) но быдло менталитет властей так просто не выкуришь
15:38
Slim Taller
Это такая же клоака как и Кубань.Пирамида на пирамиде.
15:38
ntsg62
Еще не поступили деньги за еврокубки-единственная возможность оплатить долги.А администрация области без денег,хороших спонсоров типа газоедов или нефтеедов-нет.Был один местный,который ,видать в букмекерской сделал слишком крупную ставку Ростова на чемпионство,проигрался,обиделся на КББ,и сейчас в засаде...Уефа рассчитается только после финальных кубковых игр и поступлений оплаты от всех спонсоров.
15:36
igorvasilevich
NickNo Потому что пока власть бандитская никто ничего вкладывать тут не будет, если с головой проблем нет.
15:34
igorvasilevich
Вам сказал Губернатор уже, что Ростов пока только жив потому, что попал в лигу чемпионов и заработал там бабок. А сейчас у богатого региона нет баблоса на Ростов. И ждем вообще если Ростов в этом сезоне снова не завоюет дорогу в лигу чемпионов расформирование команды. Решение об переводе Ростова в ayk было готово в том году, но тут Ростов пробился в групповой раунд лиги чемпионов и все карты спутал.
15:33
Angeldust
И правильно делают что выкладываются - потом нормальные контракты с нормальными клубами подпишут.
15:12
NickNo
Команда великолепно играет, с искренней самоотдачей! так почему бы какому-нибудь упырю. типа Абрамовича или прохоровых там всяких, не купить наш Ростов и попытаться что-то сделать, а не очередной заграничный футбольный или баскетбольный?!
15:12
Крым наш!
super_bear, в Ростове происходит то же что и во всей России. Народ беднеет, не то что на билеты на жратву кому хватает, а кому и нет. Поэтому, сильно на билетах и продаже спортивной формы не подымешься. Если, команды под олигархами еще имеют возможность вливать бабки в клубы, то под администрациями регионов откуда деньги?
15:02
abs68
Как убивали Ростов
14:51
super_bear
Блин,что там происходит в Ростове!? Команда показывает свой лучший футбол в жизни,а проблемы с финансами не решаются (
14:43