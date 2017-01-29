"Краснодар" начал в Испании второй сбор

"Краснодар" прибыл в Марбелью, где проведет второй тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России (с 29 января по 10 февраля).

Перелет из Краснодара в Малагу занял пять с половиной часов, еще час потребовал автобусный переезд в Марбелью. После обеда и отдыха "горожане" отправились на первую тренировку испанского сбора. На одном из полей футбольного центра Марбельи команда Игоря Шалимова работала около полутора часов: после интенсивной разминки игроки выполняли упражнения в различных "квадратах". Двое новичков, полузащитник Виктор Классон и защитник Роман Шишкин, занимались в общей группе, а еще один, молодой хавбек Араик Овсепян, часть тренировки отработал по индивидуальной программе.

В Марбелье "Краснодар" проведет несколько товарищеских матчей. 3 февраля краснодарцы встретятся с лидером чемпионата Венгрии "Видеотоном", 5 февраля – с пражской "Славией", идущей на второй строчке в чемпионате Чехии, 6 февраля – с победителем Кубка Кореи "Сувоном", 8 февраля – с "Хеугесунном", занявшим четвертое место в чемпионате Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским "Рубином".