21:54 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" на последней минуте ушел от поражения в игре с "Уралом"

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В матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. Счет открыл защитник гостей Вараздат Ароян. Но на последней добавленной минуте капитан "быков" Андреас Гранквист спас команду от поражения, реализовав пенальти.

Уральцы продлили свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне. "Шмели" занимают девятую строчку в турнирной таблице. "Краснодар" остался на пятом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Гол: Ароян, 15 (1:0). Гранквист, 90+5 - с пенальти (1:1).

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон Масиэл, 62), Каборе, Газинский, Подберезкин (Перейра, 46), Жоаузинью, Классон, Мамаев (Сулейманов, 76).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Григорьев (Лунгу, 57), Ильин.

Предупреждение: Фидлер, 12.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).

6 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 18686 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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xueks

шалимов не причем , это вина галицкого в не желении расти и прогрессировать, ну на кой хрен богачу толстосуму брать человека уровня гаджиева ладно амкар там бедный ничего не может выживает но тут помоему тупик полный рога в потолок уперлись

23:23 6 августа

Новоуепинни

а че пеналя нет на видео? стыдно чтоли?

23:11 6 августа

РСМ-1970

В Краснодаре хорошая работа с судьями. Фу, хорошая работа судьи. Оговорился)

23:06 6 августа

Versus67

урал всегда плачет.

22:57 6 августа

Adios Amigos R...

Убогий согазий....игнорищще...

22:56 6 августа

реал курит,свиньи рулят

hant64......200%

22:37 6 августа

hant64

Это не Краснодар ушёл от поражения, это судейка увёл их от поражения. Такие пенальти и в середине игры никогда не ставят (иначе, штук по пять в каждую сторону можно назначить), а на последней компенсированной минуте - это уже за гранью. Таких Николаевых нужно пожизненно отстранять от судейства, ибо это 100% купленный пенальти.

22:34 6 августа

lavar

Николаев теперь до конца жизни в Магните сможет бесплатно отовариваться?

22:33 6 августа

redgy

сборная украины - проклятая команда, там играл тимощук..эу ты за кого!!!! детский сад короче))) Краснодар с таким тренером не станет чемпионом, если по делу

22:24 6 августа

irfa23

Без чистого нападающего тяжело Краснодару. Классон всё таки полузащитник. Понятно что Смолов уже вряд ли будет играть за Краснодар. Зачем, в таком случае, надо было отдавать Ари Локомотиву?

22:15 6 августа

maximalist

Зенит - проклятая команда.У них в тренерском штабе есть Тимощук. 10 000 погибших людей на Донбассе. Ты с кем? ОТВЕЧАЙ!!!

22:06 6 августа

nefanat

левый пенальти. Судью на мыло.

22:03 6 августа

maxscorp78

классон-бесполезная деревяшка! Федя выручай!

21:58 6 августа

rusfed 2.0

Шалимова в пердив

21:58 6 августа

армин

позорище!

21:58 6 августа