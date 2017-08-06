"Краснодар" на последней минуте ушел от поражения в игре с "Уралом"

В матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. Счет открыл защитник гостей Вараздат Ароян. Но на последней добавленной минуте капитан "быков" Андреас Гранквист спас команду от поражения, реализовав пенальти.

Уральцы продлили свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне. "Шмели" занимают девятую строчку в турнирной таблице. "Краснодар" остался на пятом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Гол: Ароян, 15 (1:0). Гранквист, 90+5 - с пенальти (1:1).

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон Масиэл, 62), Каборе, Газинский, Подберезкин (Перейра, 46), Жоаузинью, Классон, Мамаев (Сулейманов, 76).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Григорьев (Лунгу, 57), Ильин.

Предупреждение: Фидлер, 12.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).

6 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 18686 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"