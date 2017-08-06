"Краснодар" на последней минуте ушел от поражения в игре с "Уралом"

В матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. Счет открыл защитник гостей Вараздат Ароян. Но на последней добавленной минуте капитан "быков" Андреас Гранквист спас команду от поражения, реализовав пенальти.
Уральцы продлили свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне. "Шмели" занимают девятую строчку в турнирной таблице. "Краснодар" остался на пятом месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)
Гол: Ароян, 15 (1:0). Гранквист, 90+5 - с пенальти (1:1).
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон Масиэл, 62), Каборе, Газинский, Подберезкин (Перейра, 46), Жоаузинью, Классон, Мамаев (Сулейманов, 76).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Григорьев (Лунгу, 57), Ильин.
Предупреждение: Фидлер, 12.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).
6 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 18686 зрителей.
Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #КраснодарУрал 0:1 15' Вараздат Ароян pic.twitter.com/fl1nKrXhqU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
xueks
шалимов не причем , это вина галицкого в не желении расти и прогрессировать, ну на кой хрен богачу толстосуму брать человека уровня гаджиева ладно амкар там бедный ничего не может выживает но тут помоему тупик полный рога в потолок уперлись
23:23 6 августа
Новоуепинни
а че пеналя нет на видео? стыдно чтоли?
23:11 6 августа
РСМ-1970
В Краснодаре хорошая работа с судьями. Фу, хорошая работа судьи. Оговорился)
23:06 6 августа
Versus67
урал всегда плачет.
22:57 6 августа
Adios Amigos R...
Убогий согазий....игнорищще...
22:56 6 августа
реал курит,свиньи рулят
hant64......200%
22:37 6 августа
hant64
Это не Краснодар ушёл от поражения, это судейка увёл их от поражения. Такие пенальти и в середине игры никогда не ставят (иначе, штук по пять в каждую сторону можно назначить), а на последней компенсированной минуте - это уже за гранью. Таких Николаевых нужно пожизненно отстранять от судейства, ибо это 100% купленный пенальти.
22:34 6 августа
lavar
Николаев теперь до конца жизни в Магните сможет бесплатно отовариваться?
22:33 6 августа
redgy
сборная украины - проклятая команда, там играл тимощук..эу ты за кого!!!! детский сад короче))) Краснодар с таким тренером не станет чемпионом, если по делу
22:24 6 августа
irfa23
Без чистого нападающего тяжело Краснодару. Классон всё таки полузащитник. Понятно что Смолов уже вряд ли будет играть за Краснодар. Зачем, в таком случае, надо было отдавать Ари Локомотиву?
22:15 6 августа
maximalist
Зенит - проклятая команда.У них в тренерском штабе есть Тимощук. 10 000 погибших людей на Донбассе. Ты с кем? ОТВЕЧАЙ!!!
22:06 6 августа
nefanat
левый пенальти. Судью на мыло.
22:03 6 августа
maxscorp78
классон-бесполезная деревяшка! Федя выручай!
21:58 6 августа
rusfed 2.0
Шалимова в пердив
21:58 6 августа
армин
позорище!
21:58 6 августа