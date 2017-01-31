"Краснодар" готов расторгнуть контракт с Ари

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" готов расстаться с нападающим Ари. Клуб даже рассматривает вариант расторжения контракта по обоюдному согласию. Причиной стало недовольство работой 31-летнего бразильца на сборах.
Главной проблемой может стать личный контракт нападающего, поскольку игрок не пойдет на понижение зарплаты. Однако на данный момент ни один клуб не готов предложить Ари те же условия, что и "Краснодар".
spartak ekspress
давно пора, есть лучший бомбардир паспортист плюс воспитанник подтянулся из аренды на перспективу, ари днарь, все-таки свиньи погубили его
06:50 1 февраля
LemieuxMario
спартачек может)))
19:33 31 января
Chen1979
Они что не знают что делать ??!! В таких случаях в кубани игрока прикладывали хорошо и он шёл не только на понижение зарплаты, но некоторые по моему ещё и бегать быстрее начинали.
19:20 31 января
Dzaga
Сейчас его Аджоев в Арсенал возьмет с повышением зарплаты))
18:53 31 января
30 лет за ЦСКА!
shpasic - С хрена ли?!
18:43 31 января
baddy
Он и в Спартаке не пошёл на понижение, значит пойдёт в Томь или динамку.
18:40 31 января
Солист Мак
Вот первый прозревший, который понимает, что шалимов это путь в некуда.
18:36 31 января
Buldozer46
аля Веллитон
18:22 31 января
shpasic
прямой путь в ЦСКА.
18:19 31 января
Rider_sp
дежавю прям)
18:17 31 января
Ботаникум
igorello97 ------ А "ОНИ" это кто???
18:09 31 января
Igorello97
Что они творят?
17:59 31 января