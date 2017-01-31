17:35 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" готов расторгнуть контракт с Ари

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Как стало известно "СЭ", "Краснодар" готов расстаться с нападающим Ари. Клуб даже рассматривает вариант расторжения контракта по обоюдному согласию. Причиной стало недовольство работой 31-летнего бразильца на сборах.

Главной проблемой может стать личный контракт нападающего, поскольку игрок не пойдет на понижение зарплаты. Однако на данный момент ни один клуб не готов предложить Ари те же условия, что и "Краснодар".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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spartak ekspress

давно пора, есть лучший бомбардир паспортист плюс воспитанник подтянулся из аренды на перспективу, ари днарь, все-таки свиньи погубили его

06:50 1 февраля

LemieuxMario

спартачек может)))

19:33 31 января

Chen1979

Они что не знают что делать ??!! В таких случаях в кубани игрока прикладывали хорошо и он шёл не только на понижение зарплаты, но некоторые по моему ещё и бегать быстрее начинали.

19:20 31 января

Dzaga

Сейчас его Аджоев в Арсенал возьмет с повышением зарплаты))

18:53 31 января

30 лет за ЦСКА!

shpasic - С хрена ли?!

18:43 31 января

baddy

Он и в Спартаке не пошёл на понижение, значит пойдёт в Томь или динамку.

18:40 31 января

Солист Мак

Вот первый прозревший, который понимает, что шалимов это путь в некуда.

18:36 31 января

Buldozer46

аля Веллитон

18:22 31 января

shpasic

прямой путь в ЦСКА.

18:19 31 января

Rider_sp

дежавю прям)

18:17 31 января

Ботаникум

igorello97 ------ А "ОНИ" это кто???

18:09 31 января

Igorello97

Что они творят?

17:59 31 января

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