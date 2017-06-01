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Контракт Ерохина с "Ростовом" истекает 30 июня

Александр ЕРОХИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ЕРОХИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", контракт полузащитника "Ростова" Александра Ерохина истекает 30 июня. Руководство клуба до окончания срока договора планирует провести с игроком переговоры по продлению соглашения. Ерохин пришел в "Ростов" зимой 2016-го из "Урала" и в сезоне-2016/17 провел в составе ростовчан 25 матчей, в которых забил 4 гола.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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neznaika№1

И никому он не нужен.

16:09