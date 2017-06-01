Контракт Ерохина с "Ростовом" истекает 30 июня

По информации "СЭ", контракт полузащитника "Ростова" Александра Ерохина истекает 30 июня. Руководство клуба до окончания срока договора планирует провести с игроком переговоры по продлению соглашения. Ерохин пришел в "Ростов" зимой 2016-го из "Урала" и в сезоне-2016/17 провел в составе ростовчан 25 матчей, в которых забил 4 гола.

"Ростов" объявил об уходе Бердыева //

Вместе с Бердыевым "Ростов" покидают Данильянц и Кафанов //

Курбан Бердыев: "Навсегда запомню эмоции, которые пережил вместе с болельщиками "Ростова" //

Когда Бердыев возглавит "Рубин" и кого выберет "Ростов"? //

Гекдениз Карадениз: "Бердыев быстрее всех вернет "Рубин" в элиту"