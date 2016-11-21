Контракт Еременко с ЦСКА подписан по схеме "3+1"

"СЭ" прояснил ситуацию с договором полузащитника Романа Еременко с армейским клубом.

В августе 2014 года официальный сайт ЦСКА сообщил, что подписал с футболистом договор сроком на четыре сезона, то есть до конца чемпионата России-2017/18. Однако вчера в эфире программы "После футбола" Марко Трабукки, бывший агент Еременко, отметил, что соглашение хавбека с красно-синими будет действовать еще только семь месяцев. По его словам, если информация о вине 29-летнего игрока окончательно подтвердится, клуб вправе расторгнуть контракт.

По информации "СЭ", в 2014 году Еременко заключил договор с ЦСКА по схеме "3+1" и первый срок – три года – закончится по окончании текущего чемпионата. Его продление – до истории с дисквалификацией – зависело от выполнения сторонами ряда условий. Но теперь ситуация резко изменилась.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в ближайшее время.