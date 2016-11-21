Контракт Еременко с ЦСКА подписан по схеме "3+1"

В августе 2014 года официальный сайт ЦСКА сообщил, что подписал с футболистом договор сроком на четыре сезона, то есть до конца чемпионата России-2017/18. Однако вчера в эфире программы "После футбола" Марко Трабукки, бывший агент Еременко, отметил, что соглашение хавбека с красно-синими будет действовать еще только семь месяцев. По его словам, если информация о вине 29-летнего игрока окончательно подтвердится, клуб вправе расторгнуть контракт.
По информации "СЭ", в 2014 году Еременко заключил договор с ЦСКА по схеме "3+1" и первый срок – три года – закончится по окончании текущего чемпионата. Его продление – до истории с дисквалификацией – зависело от выполнения сторонами ряда условий. Но теперь ситуация резко изменилась.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в ближайшее время.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
нюхнул - попрощался с карьерой. хороший мотиватор остальным бездарям.
00:00
=TeoDor=
СЭ, лучше расскажите , наркомана на принудительное лечение хотя бы отправили?
23:00 21 ноября
С.С.Горбунков
Государства, в которых за контрабанду наркотиков приговаривают к смертной казни: Афганистан, Бангладеш, Бруней, Китай, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Лаос, Малайзия, Марокко, Северная Корея, Оман, Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Сирия, Судан, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, США, Вьетнам, Йемен, Зимбабве.
22:47 21 ноября