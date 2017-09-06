Кокорин "напомнил" героине "Игры престолов" о возобновлении чемпионата России

"Зенит" в официальном Твиттере оригинально напомнил о возобновлении чемпионата России. На фотоколлаже героиня "Игры престолов" Арья Старк читает записку, якобы посланную Александром Кокориным: "Футбол возвращается через четыре дня!"

Чемпионат России уходил на перерыв в связи с матчами сборных. "Зенит" в ближайшем матче встретится с московским "Динамо". Игра состоится 10 сентября, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.