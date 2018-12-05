Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля 2019 года

Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года – и принял решение его удовлетворить. То же самое решение принято по брату форварда Кириллу Кокорину и другу полузащитника, детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" Кириллом и Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".

Кокорин и Мамаев прибыли в полицию для дачи объяснений после того, как им был обозначен крайний срок с угрозой объявления в федеральный розыск. Футболистов задержали на 48 часов. Нападения переквалифицированы со статьи "побои" и выведены в уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В ней идет речь о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

11 октября Тверской районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 8 декабря 2018 года, а 15 октября защита обоих футболистов обжаловала решение суда об аресте по делу о хулиганстве.

19 октября Московский городской суд отклонил апелляции Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных, оставив их под арестом. Все они выступали по видеосвязи, находясь за решеткой. Они помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

1 ноября Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара", в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213-я УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу. 8 ноября появилась информация о возможности продления содержания игроков под стражей на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

30 ноября, стало известно, что Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева, и отказался передавать их на рассмотрение президиума. Позднее пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля. Live!