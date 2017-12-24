Клубы РФПЛ за год были оштрафованы на сумму более 20 миллионов рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что общая сумма штрафов клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за 2017 год составила более 20 миллионов рублей. При этом клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) оштрафованы более, чем на 4,5 миллиона рублей.

РФС за год оштрафовал клубы на сумму свыше 30 миллионов рублей

- Рассмотрим суммы штрафов отдельно по лигам, - сказал Григорьянц. - По премьер-лиге мы провели 36 заседаний, приняли 348 решений, а общая сумма штрафов в 2017 году составила 20 315 000 рублей. По ФНЛ провели 36 заседаний, приняли 539 решений, общая сумма штрафов - 4 595 472 рубля.

Теперь ПФЛ (Профессиональная футбольная лига). Количество заседаний - 38, на которых было принято 449 решений, сумма штрафов - 3 544 100 рублей. По молодежному первенству провели 23 заседания, приняли 57 решений и общая сумма штрафов - 493 000 рублей.

По Кубку и Суперкубку России проведено 14 заседаний, принято 77 решений на общую сумму штрафов 1 948 000 рублей. И в женском футболе общая сумма штрафов составила 40 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)