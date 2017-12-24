19:05 24 декабря | Футбол — РФПЛ

Глава КДК РФС: "Сумма штрафов по всем лигам в 2017 году, кроме мини-футбола, составила более 30 миллионов рублей"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что общая сумма штрафов по всем лигам, кроме мини-футбола, составила 30 935 572 рубля. При этом, клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) заплатили более 20 миллионов рублей за различные нарушения.

- По 2017 году мы даем информацию по всем лигам, кроме АМФР (Ассоциация мини-футбола России. - Прим. "СЭ"), по ним идет отдельная статистика, - сказал Григорьянц. -  Общая сумма штрафов в РФПЛ, молодежном первенстве, ФНЛ (Футбольная национальная лига), ПФЛ (Профессиональная футбольная лига), Кубке и Суперкубке России, а также в женском футболе составила 30 935 572 рубля. Мы пока не даем информацию по мини-футболу, потому что у нас еще будет внеочередное заседание во вторник. Мы будем еще разбираться. (Павел ГУРЕВИЧ)

Клубы РФПЛ за год были оштрафованы на сумму более 20 миллионов рублей

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sekach_kb

Нехило так, с учётом того, что в основном Арнольдыч в лидерах проставлялся.А еще выдумывают, что денег у него нет. Всё есть.

22:59 24 декабря

Mantis68

"Где деньги, Зин?"... (с)

20:19 24 декабря