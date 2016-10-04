Кирьякову в "Арсенале" поможет Шмарко

По информации "СЭ", помощником нового главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова станет Александр Шмарко, который является помощником Кирьякова в юношеской сборной России (1997 года рождения).

Напомним, завтра должен состояться попечительский совет тульского "Арсенала". С высокой долей вероятности на нем произойдут изменения в руководстве клуба и команды. Президентом "Арсенала", скорее всего, будет назначен Гурам Аджоев, известный по работе на посту спортивного директора "Динамо". В таком случае главным тренером станет Сергей Кирьяков, а Сергей Павлов команду покинет команду. Кроме того, гендиректором клуба будет назначен Дмитрий Балашов, а спортивным директором – Игорь Семшов.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара". (Сергей ЕГОРОВ)