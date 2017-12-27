Кирилл Панченко: "Со второго сбора буду работать уже без ограничений"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко отметил прогресс в восстановлении после травмы передней крестообразной связки колена, которую получил в начале сезона. Также он подчеркнул, что атмосфера в команде остается позитивной.

– Лечащий итальянский врач сказал, что уже могу работать в общей группе. Пообщался с нашим главным врачом Ярдошвили, – цитирует "Спорт FM" Панченко. – Первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий. А со второго сбора уже без ограничений. Прошло три месяца и такое ощущение, что и не было травмы.

Честно скажу, что коллектив в "Динамо" продолжает оставаться таким же сплоченным, как и в прошлом сезоне. Я постоянно с ребятами на связи. У нас есть своя группа команды по переписке, где мы обсуждаем общие вопросы. Да, много где потеряли очков. В будущее смотрим с оптимизмом. Могу заверить, что в "Динамо" все отлично.