КДК РФС рассмотрит удаление Адриану и Смольникова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану и защитника "Зенита" Игоря Смольникова.

Напомним, встреча "Зенит" – "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку.

– По матчу "Зенит" – "Спартак" рассмотрим удаление Адриану и Смольникова, – сказал Григорьянц. – Оба футболиста приглашены на заседание, которое состоится во вторник. (Павел ГУРЕВИЧ)

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