10:28 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС рассмотрит удаление Адриану и Смольникова

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану и защитника "Зенита" Игоря Смольникова.

Напомним, встреча "Зенит" – "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку.

– По матчу "Зенит" – "Спартак" рассмотрим удаление Адриану и Смольникова, – сказал Григорьянц. – Оба футболиста приглашены на заседание, которое состоится во вторник. (Павел ГУРЕВИЧ)

Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков // Мясорубка. "Зенит" унизил "Спартак" в Петербурге // В Питере - пять

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Jean4

голос из Санкт-Петербурга, тогда уж и стадион на 2 матча дисквалифицировать, за мат на трибунах и файеры.

13:42

sidors

только вот Зенит играет с Уралом с Тархановым одноклубником Романцева по Красноярску, а Спартак получает свои 3 очка, подаренные весной Арсеналу...

13:25

Пиитерец

И хватит уже тереть комменты по поводу судейства Великого Пищевика. Доподдерживались уже журналисты в прошлом сезоне, теперь позору не оберемся в ЛЧ. А если бы в прошлом сезоне судили Пищевик по правилам, а не по понятиям, глядишь и играть бы стали лучше "народные".

13:22

Пиитерец

Адриано хамло и грязный игрочишко. В эризоде перед стычкой со Смольниковым и Терентьевым он грязно сыграл против Смольникова, ударив его в лицо (еще у своей штрафной). Поэтому Смольников на него и набросился, когда догнал. Таких хамов надо дисквалифицировать. С учетом фака болельщикам игр на 5 Бармалей должен присесть. Будет проверка на вшивость для Будогосского.

13:20

Паласиос

Смольникова, а заодно Терентьеву выписать дополнительно... Адриану ничего не сделал, он и в драку не вступал! Админресурс в действии. Укры не берут газ, так надо его в зенит вкачать, халява же - арена, зенит, распил.. Готовые хештеги..

12:14

old grumbler

Должны Смольникова реабилитировать а Адрилану влепить по полной за опасную игру ручонками....

12:01

marksan

Адриану уже в каждом из туров зарекомендовал себя провокатором! Об этом уже писал! И что? Будогосские останутся, а нам бан выпишут!

11:40

terebun

Что то Андриано в последних матчах больше похож на злого пса, чем техничного футболиста... А что с ним будет в Еврокубках... думаю, очередные похороны всего Спартака...

11:22

PiratDen

Адриано надо 3 давать))

10:57

голос из Санкт-Петербурга

Надо за средний палец Адриано в адрес болельщиков дисквалифицировать его дополнительно к красной карточке на два матча. Надо быть последовательными, если дали Молло два матча, то дайте и Адриано! Иначе будет понятно, что Федун, помимо судей, "работает" ещё и с КДК.

10:43