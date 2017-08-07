КДК РФС рассмотрит удаление Адриану и Смольникова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану и защитника "Зенита" Игоря Смольникова.
Напомним, встреча "Зенит" – "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку.
– По матчу "Зенит" – "Спартак" рассмотрим удаление Адриану и Смольникова, – сказал Григорьянц. – Оба футболиста приглашены на заседание, которое состоится во вторник. (Павел ГУРЕВИЧ)
Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков // Мясорубка. "Зенит" унизил "Спартак" в Петербурге // В Питере - пять
Jean4
голос из Санкт-Петербурга, тогда уж и стадион на 2 матча дисквалифицировать, за мат на трибунах и файеры.
13:42
sidors
только вот Зенит играет с Уралом с Тархановым одноклубником Романцева по Красноярску, а Спартак получает свои 3 очка, подаренные весной Арсеналу...
13:25
Пиитерец
И хватит уже тереть комменты по поводу судейства Великого Пищевика. Доподдерживались уже журналисты в прошлом сезоне, теперь позору не оберемся в ЛЧ. А если бы в прошлом сезоне судили Пищевик по правилам, а не по понятиям, глядишь и играть бы стали лучше "народные".
13:22
Пиитерец
Адриано хамло и грязный игрочишко. В эризоде перед стычкой со Смольниковым и Терентьевым он грязно сыграл против Смольникова, ударив его в лицо (еще у своей штрафной). Поэтому Смольников на него и набросился, когда догнал. Таких хамов надо дисквалифицировать. С учетом фака болельщикам игр на 5 Бармалей должен присесть. Будет проверка на вшивость для Будогосского.
13:20
Паласиос
Смольникова, а заодно Терентьеву выписать дополнительно... Адриану ничего не сделал, он и в драку не вступал! Админресурс в действии. Укры не берут газ, так надо его в зенит вкачать, халява же - арена, зенит, распил.. Готовые хештеги..
12:14
old grumbler
Должны Смольникова реабилитировать а Адрилану влепить по полной за опасную игру ручонками....
12:01
marksan
Адриану уже в каждом из туров зарекомендовал себя провокатором! Об этом уже писал! И что? Будогосские останутся, а нам бан выпишут!
11:40
terebun
Что то Андриано в последних матчах больше похож на злого пса, чем техничного футболиста... А что с ним будет в Еврокубках... думаю, очередные похороны всего Спартака...
11:22
PiratDen
Адриано надо 3 давать))
10:57
голос из Санкт-Петербурга
Надо за средний палец Адриано в адрес болельщиков дисквалифицировать его дополнительно к красной карточке на два матча. Надо быть последовательными, если дали Молло два матча, то дайте и Адриано! Иначе будет понятно, что Федун, помимо судей, "работает" ещё и с КДК.
10:43