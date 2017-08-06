Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Драка ЛУИЗА АДРИАНУ (№12) и Игоря СМОЛЬНИКОВА (слева). Фото Александр ВОЛГИН

В концовке матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) произошла стычка между игроками.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Форвард красно-белых Луиз Адриану после единоборства поругался с защитником петербургской команды Денисом Терентьевым.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

За партнера прибежал вступаться другой защитник хозяев, Игорем Смольниковым, после чего ссора переросла в драку.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Арбитр встречи Михаил Вилков показал футболистам красные карточки, после чего встреча была завершена.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Отметим, что даже после финального свистка Квинси Промес продолжил общаться с игроками соперников на повышенных тонах.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"