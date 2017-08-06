21:50 6 августа | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Драка ЛУИЗА АДРИАНУ (№12) и Игоря СМОЛЬНИКОВА (слева). Фото Александр ВОЛГИН Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак". Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Драка ЛУИЗА АДРИАНУ (№12) и Игоря СМОЛЬНИКОВА (слева). Фото Александр ВОЛГИН
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В концовке матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) произошла стычка между игроками.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Форвард красно-белых Луиз Адриану после единоборства поругался с защитником петербургской команды Денисом Терентьевым.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

За партнера прибежал вступаться другой защитник хозяев, Игорем Смольниковым, после чего ссора переросла в драку.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Арбитр встречи Михаил Вилков показал футболистам красные карточки, после чего встреча была завершена.

Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".

Отметим, что даже после финального свистка Квинси Промес продолжил общаться с игроками соперников на повышенных тонах.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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andreiwantsev

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02:00

Al4em1st88

А зачем вы пишите текст,добавляйте так же картинки с буквами,коли уж вместо видео хватает ума фотографии вставлять,так и тут чего заморачиваться?)

01:06

докторр

Дебилы из редакции СЭ! Когда перестанете писать с ошибками?!

00:31

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Начало инцидента было на половине Спама. Свиной наотмаш ударил в лицо Смольникова, мяч в это время был на нашей половине, а этот момент на середине половины Спама и боковой уже убежавшему главному не доложил по гарнитуре, Смола встал и добежав до гаденыша начал сам за себя заступаться. Потом началась толкотня массовая.

00:25

пошливы

Ну и футболисты пошли. Знают, что идут на удаление стукают как бабы. В наше время мы сразу же мочили так, что человек манную кашку кушал 3 месяца и без передних зубов. Такое дохлое дерьмо как Промес - только бы гавкнул и всё - схавал бы все свои зубы и яйца отлетели.

23:45 6 августа

Drek

igogohruhru Вы чего футбол совсем не смотрите? Все начилось с того что у ворот зенита Адриана ударил Смольникова изпод тишка и убежал в атаку. Там уже его всретитил Терентьев и отомстил за друга, после этого подоспел и сам Смольников и добавил. --------------------------------------------------------------------------------- Именно так всё и было!!! Смольников за себя постоял,а вот арбитры проспали,как и в игре с Локо.

23:31 6 августа

Махмуд Махмедов

свиней на тушёнку!

23:06 6 августа

Новоуепинни

Терентьев красава! Этому недоделанному бразилу давно пора было леща выписать: за понты и потом симуляцию с паровозами и за костоломство в каждой игре в чемпе

22:52 6 августа

qwe20

у бомжатни нужно было двоих удалять

22:40 6 августа

Alexsei36

судья ошибся, нужно было еще тереньева удалить, за задержку игрока и драку, именно его действия привели к стычке. Если бы тереньев и андриану не сцепились смольников врятли полез бы драться.

22:34 6 августа

igogohruhru

у ворот спртака, не зенита

22:21 6 августа

igogohruhru

Вы чего футбол совсем не смотрите? Все начилось с того что у ворот зенита Адриана ударил Смольникова изпод тишка и убежал в атаку. Там уже его всретитил Терентьев и отомстил за друга, после этого подоспел и сам Смольников и добавил.

22:20 6 августа

реал курит,свиньи рулят

драки не было......это просто узбек очередной написал заголовок,в ночь гастеры остались опять... завтро начнутся нормальные заголовки "что делать срамтаку","почему срамтак проиграл", " как быть каррере в лиге чемпионов", "ребров.целовать ли штанги"

22:18 6 августа

Kostromich

только мне показалось наоборот - что Смольников подрался с Адриану - и ведь прибежал с другой половины поля специально для этого

22:16 6 августа

RSDsouth

Адриано ударил Смольникова - вся страна видела !

22:16 6 августа

=TeoDor=

нападающий, пожарник и боец, классный лавочник, без работы не останется)

22:11 6 августа