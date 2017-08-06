Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков

В концовке матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) произошла стычка между игроками.
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Форвард красно-белых Луиз Адриану после единоборства поругался с защитником петербургской команды Денисом Терентьевым.
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
За партнера прибежал вступаться другой защитник хозяев, Игорем Смольниковым, после чего ссора переросла в драку.
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Арбитр встречи Михаил Вилков показал футболистам красные карточки, после чего встреча была завершена.
Драка в конце матча "Зенит" - "Спартак".
Отметим, что даже после финального свистка Квинси Промес продолжил общаться с игроками соперников на повышенных тонах.
andreiwantsev
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02:00
Al4em1st88
А зачем вы пишите текст,добавляйте так же картинки с буквами,коли уж вместо видео хватает ума фотографии вставлять,так и тут чего заморачиваться?)
01:06
докторр
Дебилы из редакции СЭ! Когда перестанете писать с ошибками?!
00:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Начало инцидента было на половине Спама. Свиной наотмаш ударил в лицо Смольникова, мяч в это время был на нашей половине, а этот момент на середине половины Спама и боковой уже убежавшему главному не доложил по гарнитуре, Смола встал и добежав до гаденыша начал сам за себя заступаться. Потом началась толкотня массовая.
00:25
пошливы
Ну и футболисты пошли. Знают, что идут на удаление стукают как бабы. В наше время мы сразу же мочили так, что человек манную кашку кушал 3 месяца и без передних зубов. Такое дохлое дерьмо как Промес - только бы гавкнул и всё - схавал бы все свои зубы и яйца отлетели.
23:45 6 августа
Drek
igogohruhru Вы чего футбол совсем не смотрите? Все начилось с того что у ворот зенита Адриана ударил Смольникова изпод тишка и убежал в атаку. Там уже его всретитил Терентьев и отомстил за друга, после этого подоспел и сам Смольников и добавил. --------------------------------------------------------------------------------- Именно так всё и было!!! Смольников за себя постоял,а вот арбитры проспали,как и в игре с Локо.
23:31 6 августа
Махмуд Махмедов
свиней на тушёнку!
23:06 6 августа
Новоуепинни
Терентьев красава! Этому недоделанному бразилу давно пора было леща выписать: за понты и потом симуляцию с паровозами и за костоломство в каждой игре в чемпе
22:52 6 августа
qwe20
у бомжатни нужно было двоих удалять
22:40 6 августа
Alexsei36
судья ошибся, нужно было еще тереньева удалить, за задержку игрока и драку, именно его действия привели к стычке. Если бы тереньев и андриану не сцепились смольников врятли полез бы драться.
22:34 6 августа
igogohruhru
у ворот спртака, не зенита
22:21 6 августа
igogohruhru
Вы чего футбол совсем не смотрите? Все начилось с того что у ворот зенита Адриана ударил Смольникова изпод тишка и убежал в атаку. Там уже его всретитил Терентьев и отомстил за друга, после этого подоспел и сам Смольников и добавил.
22:20 6 августа
реал курит,свиньи рулят
драки не было......это просто узбек очередной написал заголовок,в ночь гастеры остались опять... завтро начнутся нормальные заголовки "что делать срамтаку","почему срамтак проиграл", " как быть каррере в лиге чемпионов", "ребров.целовать ли штанги"
22:18 6 августа
Kostromich
только мне показалось наоборот - что Смольников подрался с Адриану - и ведь прибежал с другой половины поля специально для этого
22:16 6 августа
RSDsouth
Адриано ударил Смольникова - вся страна видела !
22:16 6 августа
=TeoDor=
нападающий, пожарник и боец, классный лавочник, без работы не останется)
22:11 6 августа