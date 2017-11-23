КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 185 тысяч по итогам матча с "Краснодаром"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 185 тысяч рублей по итогам матча 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (4:1). Он также добавил, что "Уфа" оштрафована на 25 тысяч рублей после встречи с "Уралом" (2:0).

– По матчу "Краснодар" – "Спартак": болельщики гостей во время игры находились на ограждении, – сказал Григорьянц. – За неправомерные действия фанатов клуб оштрафован на 75 тысяч рублей. Также болельщики красно-белых скандировали нецензурную лексику, за что "Спартак" оштрафован на 100 тысяч, а за использование пиротехники – еще на 10 тысяч рублей.

По матчу "Уфа" – "Урал": болельщики хозяев вывесили несогласованный баннер, за что "Уфа" оштрафована на 25 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)