15:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК отменил красную карточку рубиновцу Цакташу

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Суббота. Грозный. "Терек" – "Рубин" – 3:1. 70-я минута. Арбитр Сергей ЛАПОЧКИН удаляет защитника гостей Карлоса САМБРАНО (в центре)."Рубин" возмущен судейством Лапочкина

По информации "СЭ", на сегодняшнем заседании КДК РФС отменена красная карточка полузащитнику "Рубина" Мийо Цакташу. Хорват был удален с поля в матче 11-го тура с "Тереком" (1:3), получив прямую красную карточку за грубую игру.

Впоследствии заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина. Глава судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что Цакташ заслуживал максимум желтой карточки.

"Рубин" обратился в КДК, и теперь это удаление отменено. Цакташ сможет принять участие в следующем матче – против "Локомотива".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо зол!

onlywhitespartak ////Можем переиграть. Только вот думаю в этой игре мы вас порвем еще крупнее! А насчет прецедента, ты не прав. В новом регламенте, после случая с Гараем и Лаборде внесен пункт, что КК можно отменять.

16:33

Pol Pot

прецедент создан еще в прошлом году на Серёге Рыжикове против дерева

16:28

onlywhitespartak

Прецедент создан ! Лишь бы потом в корыстных целях не использовали , может тогда игру с бомжами переиграем раз такое дело пошло )

16:25

Bowmans

А Лапочкина то хоть накажут?

16:23

Platinum1991

У КДК хватило РАЗУМА и СМЕЛОСТИ идти против Мутко и отменить эту ФАЛЬШИВУЮ красную карточку, согласно цены вопроса, которую судья Лапочкин придумал, после того, как с ним ПЛОТНО и ДЕНЕЖНО поработали спартачи! Так БЕЗОБРАЗНО судить, как судил Лапочкин, можно только ЗА ДЕНЬГИ! А ЗАбесплатно красных карточек никто НЕ ДАЁТ, за редким исключением! На лицо все признаки судейской КОРРУПЦИИ и судейской вертикали, которая покрывает и защищает Лапочкина! Лапочкина надо ПОЖИЗНЕННО отстранаять от судейства матчей в России! таким судьям не место в российском футболе! Однозначно! А вспомните красную карточку Гацкана в матче с Зенитом. Её тоже надо было ОТМЕНЯТЬ! Но Мутко ЗАПРЕТИЛ это делать, чтобы замять этот судейский СКАНДАЛ! Надо СРОЧНО вводить ВИДЕО ПОВТОРЫ, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! Так убивают Рубин!!! - Лапочкин и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев, а Чеботарёв выгораживает и оправдывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!

16:20

igorvasilevich

А что результат не изменится за судейства лапочкина. Тут как быть. вообще нужно переиграть все игру на не тральном поле. Слабо принять?

16:20

arbitr57

Если Сухина не разбирается в Правилах, то его надо отстранить от судейства.

15:55

abs68

забаньте уже его - навсегда!!

15:47

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