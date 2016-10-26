КДК отменил красную карточку рубиновцу Цакташу

По информации "СЭ", на сегодняшнем заседании КДК РФС отменена красная карточка полузащитнику "Рубина" Мийо Цакташу. Хорват был удален с поля в матче 11-го тура с "Тереком" (1:3), получив прямую красную карточку за грубую игру.

Впоследствии заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина. Глава судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что Цакташ заслуживал максимум желтой карточки.

"Рубин" обратился в КДК, и теперь это удаление отменено. Цакташ сможет принять участие в следующем матче – против "Локомотива".