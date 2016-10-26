КДК отменил красную карточку рубиновцу Цакташу

По информации "СЭ", на сегодняшнем заседании КДК РФС отменена красная карточка полузащитнику "Рубина" Мийо Цакташу. Хорват был удален с поля в матче 11-го тура с "Тереком" (1:3), получив прямую красную карточку за грубую игру.
Впоследствии заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина. Глава судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что Цакташ заслуживал максимум желтой карточки.
"Рубин" обратился в КДК, и теперь это удаление отменено. Цакташ сможет принять участие в следующем матче – против "Локомотива".
Гаттузо зол!
onlywhitespartak ////Можем переиграть. Только вот думаю в этой игре мы вас порвем еще крупнее! А насчет прецедента, ты не прав. В новом регламенте, после случая с Гараем и Лаборде внесен пункт, что КК можно отменять.
16:33
Pol Pot
прецедент создан еще в прошлом году на Серёге Рыжикове против дерева
16:28
onlywhitespartak
Прецедент создан ! Лишь бы потом в корыстных целях не использовали , может тогда игру с бомжами переиграем раз такое дело пошло )
16:25
Bowmans
А Лапочкина то хоть накажут?
16:23
Platinum1991
У КДК хватило РАЗУМА и СМЕЛОСТИ идти против Мутко и отменить эту ФАЛЬШИВУЮ красную карточку, согласно цены вопроса, которую судья Лапочкин придумал, после того, как с ним ПЛОТНО и ДЕНЕЖНО поработали спартачи! Так БЕЗОБРАЗНО судить, как судил Лапочкин, можно только ЗА ДЕНЬГИ! А ЗАбесплатно красных карточек никто НЕ ДАЁТ, за редким исключением! На лицо все признаки судейской КОРРУПЦИИ и судейской вертикали, которая покрывает и защищает Лапочкина! Лапочкина надо ПОЖИЗНЕННО отстранаять от судейства матчей в России! таким судьям не место в российском футболе! Однозначно! А вспомните красную карточку Гацкана в матче с Зенитом. Её тоже надо было ОТМЕНЯТЬ! Но Мутко ЗАПРЕТИЛ это делать, чтобы замять этот судейский СКАНДАЛ! Надо СРОЧНО вводить ВИДЕО ПОВТОРЫ, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! Так убивают Рубин!!! - Лапочкин и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев, а Чеботарёв выгораживает и оправдывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!
16:20
igorvasilevich
А что результат не изменится за судейства лапочкина. Тут как быть. вообще нужно переиграть все игру на не тральном поле. Слабо принять?
16:20
arbitr57
Если Сухина не разбирается в Правилах, то его надо отстранить от судейства.
15:55
abs68
забаньте уже его - навсегда!!
15:47