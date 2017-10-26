15:51 | Футбол — РФПЛ

КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что игроки команды получили шесть желтых карточек в игре 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). Всего армейцы оштрафованы на 140 тысяч.

– По матчу ЦСКА – "Зенит" (0:0): футболисты ЦСКА получили шесть желтых карточек, это называется неподобающее поведение команды, за что клуб оштрафован на 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – За скандирование нецензурной лексики болельщиками – еще на 20 тысяч. За бросание бумажных лент на поле фанатами – штраф 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тополь-М

С какого количества этих самых желтых карточек начинается неподобающее поведение команды? И что подразумевается под неподобающим поведением? И почему бомжей не штрафанули, особенно за поведение дебила Дзюбы?

16:47

waleriy

А бомжи , что? Или газпром отдельную финансовую линию открыл в карман функционерам от спортивного надзора, а ?

16:44

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

О, как!!!!! А ""BAKLANs--бомж CLAB"" почему не штрафанули??? Хотя бы на ""тысячу чертей""????

16:37

BeeBop

Нормально, два наказания за одно нарушение...чего-то маловато, необходимо еще матч без зрителей и дисквалификация всех этих игроков до конца сезона...А в следующий раз за за две красных карточки показательная порка на Красной площади, за три - расстрел, за четыре - на кол или четвертование...

16:19

Podvodnik

Бандиты и рэкетиры КДК вышли на тропу разбоя. Четверг и среда после тура для них всегда праздник. Там 100 тысяч, там тридцать и т.д., с мира по нитке, а РФС на карманные расходы.

16:17