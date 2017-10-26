КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что игроки команды получили шесть желтых карточек в игре 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). Всего армейцы оштрафованы на 140 тысяч.

– По матчу ЦСКА – "Зенит" (0:0): футболисты ЦСКА получили шесть желтых карточек, это называется неподобающее поведение команды, за что клуб оштрафован на 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – За скандирование нецензурной лексики болельщиками – еще на 20 тысяч. За бросание бумажных лент на поле фанатами – штраф 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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