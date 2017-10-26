КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что игроки команды получили шесть желтых карточек в игре 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). Всего армейцы оштрафованы на 140 тысяч.
– По матчу ЦСКА – "Зенит" (0:0): футболисты ЦСКА получили шесть желтых карточек, это называется неподобающее поведение команды, за что клуб оштрафован на 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – За скандирование нецензурной лексики болельщиками – еще на 20 тысяч. За бросание бумажных лент на поле фанатами – штраф 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)
Тополь-М
С какого количества этих самых желтых карточек начинается неподобающее поведение команды? И что подразумевается под неподобающим поведением? И почему бомжей не штрафанули, особенно за поведение дебила Дзюбы?
16:47
waleriy
А бомжи , что? Или газпром отдельную финансовую линию открыл в карман функционерам от спортивного надзора, а ?
16:44
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
О, как!!!!! А ""BAKLANs--бомж CLAB"" почему не штрафанули??? Хотя бы на ""тысячу чертей""????
16:37
BeeBop
Нормально, два наказания за одно нарушение...чего-то маловато, необходимо еще матч без зрителей и дисквалификация всех этих игроков до конца сезона...А в следующий раз за за две красных карточки показательная порка на Красной площади, за три - расстрел, за четыре - на кол или четвертование...
16:19
Podvodnik
Бандиты и рэкетиры КДК вышли на тропу разбоя. Четверг и среда после тура для них всегда праздник. Там 100 тысяч, там тридцать и т.д., с мира по нитке, а РФС на карманные расходы.
16:17