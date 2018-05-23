Каррера привлечет к работе Рассказова, Игнатова и Полубояринова

Как стало известно "СЭ", к работе на летних сборах тренерский штаб "Спартака" привлечет трех молодых футболистов: 20-летнего защитника Николая Рассказова (сезон-2017/18: 16 матчей, 1 гол в ФНЛ в составе второй команды москвичей; 3 матча за дубль), 21-летнего полузащитника Данила Полубояринова (32, 1 в ФНЛ) и его 18-летнего коллегу по амплуа Михаила Игнатова (1 в ФНЛ; 17, 1 за дубль). Напомним, что красно-белые выйдут из отпуска 18 июня, начнут подготовку в Тарасовке, а 2 июля отправятся в австрийский Филах, где пробудут до 22 июля.

Как мы уже сообщали, с основой будут работать защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков - в конце прошлого чемпионата России 31-летние футболисты потеряли места в стартовом составе. Вместе с тем, двум защитникам - 25-летнему Марко Петковичу и Георгию Тигиеву, которому 26 мая исполнится 23 года - клуб подыскивает новые команды. (Вячеслав КОРОТКИН)