20:35 | Футбол — РФПЛ

Каррера не ведет переговоров с "Ювентусом"

Массимо КАРРЕРА. Фото ФК "Спартак"
Массимо КАРРЕРА. Фото ФК "Спартак"
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По информации "СЭ", к главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере не обращались представители "Ювентуса" по поводу возможного трудоустройства. Итальянский специалист намерен продолжить работу в "Спартаке" в рамках действующего контракта, срок которого рассчитан до конца сезона 2018/19. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта рассматривает Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет "Юве", если Аллегри решит покинуть команду.

Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. "Спартак" он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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zega

Про крыс с поМойки не слышно, какого нытика снова привезут на посмешище.

21:44

шмейхель

)))) какой Ювентус?? что за бред?? он уже не отмоется от свинного дерьма

21:21

д-р Хряк

Главное, что не бомжатню ) Там одни извращенцы )))

21:01

Bibigon2000

да-да,срочно брать из свинарни в Юве,ставить игру в защите!

20:50

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