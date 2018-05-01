Каррера не ведет переговоров с "Ювентусом"

По информации "СЭ", к главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере не обращались представители "Ювентуса" по поводу возможного трудоустройства. Итальянский специалист намерен продолжить работу в "Спартаке" в рамках действующего контракта, срок которого рассчитан до конца сезона 2018/19. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта рассматривает Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет "Юве", если Аллегри решит покинуть команду.

Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. "Спартак" он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.