Каррера не ведет переговоров с "Ювентусом"

По информации "СЭ", к главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере не обращались представители "Ювентуса" по поводу возможного трудоустройства. Итальянский специалист намерен продолжить работу в "Спартаке" в рамках действующего контракта, срок которого рассчитан до конца сезона 2018/19. (Сергей ЕГОРОВ)
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта рассматривает Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет "Юве", если Аллегри решит покинуть команду.
Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. "Спартак" он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.
zega
Про крыс с поМойки не слышно, какого нытика снова привезут на посмешище.
21:44
шмейхель
)))) какой Ювентус?? что за бред?? он уже не отмоется от свинного дерьма
21:21
д-р Хряк
Главное, что не бомжатню ) Там одни извращенцы )))
21:01
Bibigon2000
да-да,срочно брать из свинарни в Юве,ставить игру в защите!
20:50