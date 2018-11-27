Кафельников - об акции в поддержку Глушакова: "Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал акцию, которую футболисты красно-белых провели сегодня в поддержку Дениса Глушакова. После утренней тренировки игроки надели майки с номером 8 на груди и сделали общую фотографию под баннером с девизом "Один за всех - и все за одного".

- Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? – говорит Кафельников. - Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды Самуэля Жиго, который восстанавливается от тяжелой травмы. Или в поддержку Ромы Зобнина, который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест. Здесь же - чистая показуха. Я в прошлом профессиональный спортсмен, и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно.

Следующий матч "Спартак" проведет в четверг, 29 ноября в Москве против венского "Рапида" в 5-м туре Лиги Европы. (Иван Торопцев)

Игроки "Спартака" сфотографировались в футболках с номером 8. В поддержку Дениса Глушакова?

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