Иван Данильянц: "У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) посетовал на то, что в концовке его команде пришлось долго играть в меньшинстве после травмы защитника Федора Кудряшова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Игрок линии обороны получил травму носа в борьбе с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте и с окровавленным лицом и экипировкой покинул поле для оказания помощи.

– Игры между ЦСКА и "Ростовом" в последнее время всегда проходят в борьбе, много драматизма, – сказал Данильянц. – На этот раз где-то до 30-й минуты игра шла по нашему сценарию, даже владели некоторым преимуществом в средней линии, но не смогли воплотить его в моменты и голы. А затем инициативу захватил соперник. Во твором тайме игра была "на качелях", но с моментами у наших ворот.

Не обошлись и без травм. У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь.

– Показалось, что Нобоа сегодня непривычно много ошибался.

– Хочу отметить, что сегодня почти все опасные ситуации у наших ворот возникали после собственных же ошибок, теряли мяч в простых ситуациях. Нобоа – не исключение.