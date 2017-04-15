16:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания"

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Тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) посетовал на то, что в концовке его команде пришлось долго играть в меньшинстве после травмы защитника Федора Кудряшова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Игрок линии обороны получил травму носа в борьбе с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте и с окровавленным лицом и экипировкой покинул поле для оказания помощи.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Гости в очередной раз оставили свои ворота в неприкосновенности.ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

– Игры между ЦСКА и "Ростовом" в последнее время всегда проходят в борьбе, много драматизма, – сказал Данильянц. – На этот раз где-то до 30-й минуты игра шла по нашему сценарию, даже владели некоторым преимуществом в средней линии, но не смогли воплотить его в моменты и голы. А затем инициативу захватил соперник. Во твором тайме игра была "на качелях", но с моментами у наших ворот.

Не обошлись и без травм. У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь.

– Показалось, что Нобоа сегодня непривычно много ошибался.

– Хочу отметить, что сегодня почти все опасные ситуации у наших ворот возникали после собственных же ошибок, теряли мяч в простых ситуациях. Нобоа – не исключение.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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морпех

Интересно,а как могут люди голосовать,что нарушения не было вовсе?Он что,спецом,после эпизода себе нос сломал,что ли?Причём неважно,специально,случайно,сам наткнулся носом на выставленный локоть?

17:48

Valdemarson

rac135 Судья ЧЕСТНО отрабатывал свой гонорар от конюшни) Какие к нему претензии? 17:16 ____________ Если б честно отработал, то поставил бы точку и удалил бы игрока Ростова за что-нибудь... Претензий никаких.

17:47

shpasic

он же сам носом чуть Витиньо сотрясение не сделал! благо, там нечему сотрясаться.

17:19

loko 1302

а судья если не ищвинится....пусть считает себя подстилочкой...позор

17:18

эстонский армеец

Нечего своей "бестолковкой" махать не думая, плюс Кудряшов выходец из "хряков" - а им "пустить кровь" - святое дело для ЦСКА!)

17:17

rac135

Судья ЧЕСТНО отрабатывал свой гонорар от конюшни) Какие к нему претензии?

17:16

Адвокат 161

Москалям можно.

17:15

foreverCSKAforever

По крайней мере Федора не удалили в этом эпизоде, что, несомненно, произошло бы в матчах против Спартака или Зенита. Надеюсь, что врачи помогут Феде в кратчайшие сроки, и перелом пройдет без последствий для его здоровья!

17:14

Хряк

Надеюсь, конюшню отправят в фнл или подальше !!!:)

16:59

Русский

Надеюсь, ККК, КДК (или кто там сейчас у нас) рассмотрят этот эпизод и накажут виновных.

16:58

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