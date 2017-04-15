Иван Данильянц: "У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) посетовал на то, что в концовке его команде пришлось долго играть в меньшинстве после травмы защитника Федора Кудряшова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Игрок линии обороны получил травму носа в борьбе с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте и с окровавленным лицом и экипировкой покинул поле для оказания помощи.
– Игры между ЦСКА и "Ростовом" в последнее время всегда проходят в борьбе, много драматизма, – сказал Данильянц. – На этот раз где-то до 30-й минуты игра шла по нашему сценарию, даже владели некоторым преимуществом в средней линии, но не смогли воплотить его в моменты и голы. А затем инициативу захватил соперник. Во твором тайме игра была "на качелях", но с моментами у наших ворот.
Не обошлись и без травм. У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь.
– Показалось, что Нобоа сегодня непривычно много ошибался.
– Хочу отметить, что сегодня почти все опасные ситуации у наших ворот возникали после собственных же ошибок, теряли мяч в простых ситуациях. Нобоа – не исключение.
Ганнибал Кудряшов 😱 pic.twitter.com/Eq7dFQrDut– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 апреля 2017 г.
морпех
Интересно,а как могут люди голосовать,что нарушения не было вовсе?Он что,спецом,после эпизода себе нос сломал,что ли?Причём неважно,специально,случайно,сам наткнулся носом на выставленный локоть?
17:48
Valdemarson
rac135 Судья ЧЕСТНО отрабатывал свой гонорар от конюшни) Какие к нему претензии? 17:16 ____________ Если б честно отработал, то поставил бы точку и удалил бы игрока Ростова за что-нибудь... Претензий никаких.
17:47
shpasic
он же сам носом чуть Витиньо сотрясение не сделал! благо, там нечему сотрясаться.
17:19
loko 1302
а судья если не ищвинится....пусть считает себя подстилочкой...позор
17:18
эстонский армеец
Нечего своей "бестолковкой" махать не думая, плюс Кудряшов выходец из "хряков" - а им "пустить кровь" - святое дело для ЦСКА!)
17:17
rac135
Судья ЧЕСТНО отрабатывал свой гонорар от конюшни) Какие к нему претензии?
17:16
Адвокат 161
Москалям можно.
17:15
foreverCSKAforever
По крайней мере Федора не удалили в этом эпизоде, что, несомненно, произошло бы в матчах против Спартака или Зенита. Надеюсь, что врачи помогут Феде в кратчайшие сроки, и перелом пройдет без последствий для его здоровья!
17:14
Хряк
Надеюсь, конюшню отправят в фнл или подальше !!!:)
16:59
Русский
Надеюсь, ККК, КДК (или кто там сейчас у нас) рассмотрят этот эпизод и накажут виновных.
16:58