Иван Данильянц: "Два дня между играми недостаточно для восстановления игрокам "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что в состав команды были внесены изменения ввиду плотного графика игр. Специалист подчеркнул, что диагноз перелом ключицы со смещением у защитника Владимира Граната подтвердился.

– Два дня между играми недостаточно для восстановления, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – По этой причине в состав внесены изменения, чтобы компенсировать усталость и играть в необходимом темпе.

Первоначальный диагноз по Гранату подтвердился. Операция будет, может, не в понедельник, но чуть позже. Дальше все зависит от того, что скажут врачи. Джанаев? Он готовится, и когда будет чувствовать, что может играть, – будет играть.

Ввиду того, что Гацкан и Калачев не сыграют в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", сегодня будем использовать другие сочетания в центре поля. Будем смотреть, как у них получится взаимодействовать друг с другом.

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"