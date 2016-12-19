Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 4-е место – Сердар Азмун

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!
Четвертое место в опросе занял форвард "Ростова" и сборной Ирана Сердар Азмун. В прошлом чемпионате он провел 24 матча, забил 9 голов, в осенней части текущего – 14 матчей, забил 2 гола.
Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016.
5-е место – Денис Глушаков
6-е место – Артем Дзюба
7-е место – Жулиану
8-е место – Сослан Джанаев
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий
Константин Эдуардович
-->> RW.irk- Да. О нём. Ничего против него как футболяра не имею- но в этом сезоне явно не он лучший... Если выбирать между ним и Промесом- то "оба хуже"(с). Я бы - по аналогии с освещением боя Таблеткина -вообще в этом году лучшего футболиста чемпионата РОССИИ не присуждал бы.
00:56
spetrov
Да, Акинфеев третий.
00:37
spetrov
streletc1783, думаю, наверняка. Двое других могут быть в иной последовательности.
00:33
streletc1783
Значит Смолов первый.
00:32
spetrov
...Возможно, даже Jean4 в правильной последовательности.
00:19
spetrov
Тройку, думаю, тут правильно итоговую назвали.
00:18
spetrov
JIblCbIU, оптимистичненько ты. :)
00:17
JIblCbIU
3й - Витсель 2й- Смолов 1й - Промес
00:14
spetrov
Дзюба высоковато забрался. Наверное, за анекдоты и подколы.
00:13
Kot, kotoryi
Даешь Реброва!
00:08
RW.irk
Реалист! Будет очередная хохма, если рекордиста Гарика включат в тройку ============ Сёмин, Кононов, Луческу, Шалимов, Романцев... всё сплошь хохмачи, ага))
00:06
RW.irk
Константин Эдуардович-----Это о Феде?
00:04
Реалист!
Будет очередная хохма, если рекордиста Гарика включат в тройку
23:59 19 декабря
Буква Ё
Кокорин однозначно первый
23:58 19 декабря
Константин Эдуардович
Вот реально вопрос- как может стать ЛУЧШИМ футболистом страны игрок, полностью проваливший EURO, прозромавший весь кубок УЕФА и в чемпе накидавший голов только второй половине турнирной таблицы???
23:57 19 декабря
RW.irk
Серега, держаться! Враги наступают, уже до румына добрались! Кто если не ты, все это остановит?!...
23:50 19 декабря
CanagliaVova
2Jean4, то же самое подумал
23:50 19 декабря
Jean4
1.Смолов 2.Акинфеев 3.Промес
23:48 19 декабря
shpasic
рекордсмена на первое место!
23:45 19 декабря
vard432
Азмун лучший игрок, Бердыев лучший тренер
23:42 19 декабря
Vorlod
Тройка уже ясна .Первый видимо Промес , второй Акинфеев , третий Смолов .
23:41 19 декабря
serzheo
Дальше будет Смолов, и на этом всё. Остальные - даже не знаю, кто такие и не интересно. у меня Нэш Бриджес - закачался, там гораздо интереснее, а посмеюсь завтра))
23:40 19 декабря