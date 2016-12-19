23:30 19 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 4-е место – Сердар Азмун

Сердар АЗМУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сердар АЗМУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

Четвертое место в опросе занял форвард "Ростова" и сборной Ирана Сердар Азмун. В прошлом чемпионате он провел 24 матча, забил 9 голов, в осенней части текущего – 14 матчей, забил 2 гола.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
5-е место – Денис Глушаков 
6-е место – Артем Дзюба
7-е место – Жулиану 
8-е место – Сослан Джанаев 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий ​

Вскоре на сайте "СЭ" – топ-5 лучших по мнению главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Константин Эдуардович

-->> RW.irk- Да. О нём. Ничего против него как футболяра не имею- но в этом сезоне явно не он лучший... Если выбирать между ним и Промесом- то "оба хуже"(с). Я бы - по аналогии с освещением боя Таблеткина -вообще в этом году лучшего футболиста чемпионата РОССИИ не присуждал бы.

00:56

spetrov

Да, Акинфеев третий.

00:37

spetrov

streletc1783, думаю, наверняка. Двое других могут быть в иной последовательности.

00:33

streletc1783

Значит Смолов первый.

00:32

spetrov

...Возможно, даже Jean4 в правильной последовательности.

00:19

spetrov

Тройку, думаю, тут правильно итоговую назвали.

00:18

spetrov

JIblCbIU, оптимистичненько ты. :)

00:17

JIblCbIU

3й - Витсель 2й- Смолов 1й - Промес

00:14

spetrov

Дзюба высоковато забрался. Наверное, за анекдоты и подколы.

00:13

Kot, kotoryi

Даешь Реброва!

00:08

RW.irk

Реалист! Будет очередная хохма, если рекордиста Гарика включат в тройку ============ Сёмин, Кононов, Луческу, Шалимов, Романцев... всё сплошь хохмачи, ага))

00:06

RW.irk

Константин Эдуардович-----Это о Феде?

00:04

Реалист!

Будет очередная хохма, если рекордиста Гарика включат в тройку

23:59 19 декабря

Буква Ё

Кокорин однозначно первый

23:58 19 декабря

Константин Эдуардович

Вот реально вопрос- как может стать ЛУЧШИМ футболистом страны игрок, полностью проваливший EURO, прозромавший весь кубок УЕФА и в чемпе накидавший голов только второй половине турнирной таблицы???

23:57 19 декабря

RW.irk

Серега, держаться! Враги наступают, уже до румына добрались! Кто если не ты, все это остановит?!...

23:50 19 декабря

CanagliaVova

2Jean4, то же самое подумал

23:50 19 декабря

Jean4

1.Смолов 2.Акинфеев 3.Промес

23:48 19 декабря

shpasic

рекордсмена на первое место!

23:45 19 декабря

vard432

Азмун лучший игрок, Бердыев лучший тренер

23:42 19 декабря

Vorlod

Тройка уже ясна .Первый видимо Промес , второй Акинфеев , третий Смолов .

23:41 19 декабря

serzheo

Дальше будет Смолов, и на этом всё. Остальные - даже не знаю, кто такие и не интересно. у меня Нэш Бриджес - закачался, там гораздо интереснее, а посмеюсь завтра))

23:40 19 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ