18:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 9-е место – Кристиан Нобоа

Кристиан НОБОА. Фото AFP
Кристиан НОБОА. Фото AFP
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"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших. 

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

Девятое место в опросе занял полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа. В прошлом чемпионате он провел 24 матча и забил 4 гола, в осенней части текущего – 13, забил один гол.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
10-е место – Василий Березуцкий 

Вскоре на сайте "СЭ" - топ-5 лучших по мнению экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Akaki

Он достоин 1 места!

18:49

совва

Гена Орлов - лучший игрок чемпионата 2016

18:46

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