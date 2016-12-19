Семин включил в топ-5 лучших игроков года Денисова, Гаджиев – Селихова

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев включил в топ-5 лучших игроков года вратаря Александра Селихова, который этой зимой перешел в "Спартак". Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил хавбека Игоря Денисова, который во второй половине года выступал за "Локомотив", а в первой – за "Динамо", вылетевшее в ФНЛ.

Пятерка Семина выглядит так:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2. Василий Березуцкий (ЦСКА)

3. Игорь Денисов ("Локомотив")

4. Аксель Витсель ("Зенит")

5. Федор Смолов ("Краснодар")

Пятерка Гаджиева выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Жулиану ("Зенит")

3. Кристиан Нобоа ("Ростов")

4. Денис Глушаков ("Спартак")

5. Александр Селихов ("Амкар")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!