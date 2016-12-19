Семин включил в топ-5 лучших игроков года Денисова, Гаджиев – Селихова

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев включил в топ-5 лучших игроков года вратаря Александра Селихова, который этой зимой перешел в "Спартак". Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил хавбека Игоря Денисова, который во второй половине года выступал за "Локомотив", а в первой – за "Динамо", вылетевшее в ФНЛ.
Пятерка Семина выглядит так:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
2. Василий Березуцкий (ЦСКА)
3. Игорь Денисов ("Локомотив")
4. Аксель Витсель ("Зенит")
5. Федор Смолов ("Краснодар")
Пятерка Гаджиева выглядит так:
1. Федор Смолов ("Краснодар")
2. Жулиану ("Зенит")
3. Кристиан Нобоа ("Ростов")
4. Денис Глушаков ("Спартак")
5. Александр Селихов ("Амкар")
Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!