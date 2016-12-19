17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 10-е место – Василий Березуцкий

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

А пока объявляем о том, что 10-е место занял защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. В прошлом чемпионате он провел 18 матчей, в осенней части текущего – 16, забил один гол. В этом году он провел 9 матчей за сборную страны, забил один гол – в ворота Англии на Euro-2016.

Вскоре на сайте "СЭ" – топ-5 лучших по мнению главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
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КОММЕНТАРИИ (23)
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БООЖ

лучший игрок России-2016, а не РФПЛ...

18:50

King's Bounty IIII

Азмун !

18:49

saiga

Это характеризует уровень нынешнего чемпионата России. В десятку (Лучших) входит игрок, который в чемпионате СССР не попал бы в заявку ни одной из команд 1-й лиги по причине низкого уровня игры.

18:48

tehiri

совва странно как-то определяют, надо за основу брать концовку предыдущего первенства и ЧЕ, а не завершившиеся розыгрыши. Акинфеев, Смолов, Дзюба) 18:32 ... тогда Смолов или Промес

18:45

Jean4

Dorognik. В этом году не дадут. =)

18:38

shpasic

в десятке: Дзюба, Глушаков, Акинфеев, Ерёменко, Кокорин, Лодыгин, Мамаев, Смолов, Ласина.

18:35

Dorognik.

Jean4 Легионеру не дадут 1-е место в этом списке занять.).............Становившиеся футболистами года по опросам СЭ Карвальо, Вагнер, Домингес, Данни, Думбия и Халк чистокровные русаки))

18:34

совва

странно как-то определяют, надо за основу брать концовку предыдущего первенства и ЧЕ, а не завершившиеся розыгрыши. Акинфеев, Смолов, Дзюба)

18:32

DR_DRIVE

Как я понял, тут голосование прямо как в бюллетенях на выборах, графы "против всех", а другими словами "никто" не будет, думаю с огромным отрывом лидировала бы :)

18:29

tehiri

ЗЕ! СМОЛОВ! ГЛУШАКОВ!

18:19

Производственник

Лучший Глушаков,у него зубы,как у негра

18:17

aleksart-spb

лучшем будет наша фея, джентельмен наш года!

18:10

artzoom

dijeridoo artzoom А может Глушаков? Или Комбаров? 17:43 ///// А может Ребров, ну или Ананидзе на крайний случай

18:09

Jean4

Легионеру не дадут 1-е место в этом списке занять.)

18:04

Jean4

Значит интервью Федьки Смолова увидим в 2 часа ночи =))))) Какой Промес, одумайтесь, посмотрите кто голосует - ветераны отечественного ногомяча! Однозначно Смолов будет на 1-м месте.

18:02

ЛКИ0811

16!!!!! журналистов СЭ ????????

18:00

Dymanomashina

Вася 10-й? А сколько всего было претендентов? 10?

17:58

kaduly

Чаще смотрите лч с цска там такие все все лучшие что памперсов не хватит

17:50

В.Коваль

artzoom 1 место Промес, приятного просмотра 17:37////эта мысль пришла после слов: 16 журналистов "СЭ"?

17:50

В.Коваль

в свои ворота тоже считается?

17:49

dijeridoo

artzoom А может Глушаков? Или Комбаров?

17:43

spetrov

Василий - молоток.

17:37

artzoom

1 место Промес, приятного просмотра

17:37

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Материалы других СМИ