Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 10-е место – Василий Березуцкий

"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!
А пока объявляем о том, что 10-е место занял защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. В прошлом чемпионате он провел 18 матчей, в осенней части текущего – 16, забил один гол. В этом году он провел 9 матчей за сборную страны, забил один гол – в ворота Англии на Euro-2016.
БООЖ
лучший игрок России-2016, а не РФПЛ...
18:50
King's Bounty IIII
Азмун !
18:49
saiga
Это характеризует уровень нынешнего чемпионата России. В десятку (Лучших) входит игрок, который в чемпионате СССР не попал бы в заявку ни одной из команд 1-й лиги по причине низкого уровня игры.
18:48
tehiri
совва странно как-то определяют, надо за основу брать концовку предыдущего первенства и ЧЕ, а не завершившиеся розыгрыши. Акинфеев, Смолов, Дзюба) 18:32 ... тогда Смолов или Промес
18:45
Jean4
Dorognik. В этом году не дадут. =)
18:38
shpasic
в десятке: Дзюба, Глушаков, Акинфеев, Ерёменко, Кокорин, Лодыгин, Мамаев, Смолов, Ласина.
18:35
Dorognik.
Jean4 Легионеру не дадут 1-е место в этом списке занять.).............Становившиеся футболистами года по опросам СЭ Карвальо, Вагнер, Домингес, Данни, Думбия и Халк чистокровные русаки))
18:34
совва
странно как-то определяют, надо за основу брать концовку предыдущего первенства и ЧЕ, а не завершившиеся розыгрыши. Акинфеев, Смолов, Дзюба)
18:32
DR_DRIVE
Как я понял, тут голосование прямо как в бюллетенях на выборах, графы "против всех", а другими словами "никто" не будет, думаю с огромным отрывом лидировала бы :)
18:29
tehiri
ЗЕ! СМОЛОВ! ГЛУШАКОВ!
18:19
Производственник
Лучший Глушаков,у него зубы,как у негра
18:17
aleksart-spb
лучшем будет наша фея, джентельмен наш года!
18:10
artzoom
dijeridoo artzoom А может Глушаков? Или Комбаров? 17:43 ///// А может Ребров, ну или Ананидзе на крайний случай
18:09
Jean4
Легионеру не дадут 1-е место в этом списке занять.)
18:04
Jean4
Значит интервью Федьки Смолова увидим в 2 часа ночи =))))) Какой Промес, одумайтесь, посмотрите кто голосует - ветераны отечественного ногомяча! Однозначно Смолов будет на 1-м месте.
18:02
ЛКИ0811
16!!!!! журналистов СЭ ????????
18:00
Dymanomashina
Вася 10-й? А сколько всего было претендентов? 10?
17:58
kaduly
Чаще смотрите лч с цска там такие все все лучшие что памперсов не хватит
17:50
В.Коваль
artzoom 1 место Промес, приятного просмотра 17:37////эта мысль пришла после слов: 16 журналистов "СЭ"?
17:50
В.Коваль
в свои ворота тоже считается?
17:49
dijeridoo
artzoom А может Глушаков? Или Комбаров?
17:43
spetrov
Василий - молоток.
17:37
artzoom
1 место Промес, приятного просмотра
17:37