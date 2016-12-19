Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 7-е место – Жулиану

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!
Седьмое место в опросе занял полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии Жулиану. В текущем чемпионате он провел 15 матчей, в которых забил 7 голов.
Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016.
8-е место – Сослан Джанаев
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий
King's Bounty IIII
Джямор с болота
21:32
streletc1783
полоз.гацкан первый смолов или азмун
21:31
asc0002
победитель - Комбаров?
21:31
совва
удивительно, что вообще в список попал отыграв пол чемпионата. выше Акинфеев, Смолов, Глушаков, Дзюба и Промес... Азмун или Вернблум
21:19
FINIX
за три месяца - седьмое место?
21:15
Нубяшка
интересно кто тогда на первом? В правду глушаков?
21:07
artzoom
Ясно кароч с этим рейтингом. Ждать до двух не буду, утром проснусь и посмеюсь от души)
21:05
shpasic
Чуба.
21:05
serzheo
Жулик на семере? ))) Кто же выше? Не уж-то Глужаков и Акинфеев? ))))
20:55
Доктор-Ч
ЖУЛИАНУ заслужил быть повыше в этом списке
20:52
Иппон2
Жулиано на седьмое? Ну ладно: тройка из СМ плюс Федька. Четыре. А кто ещё двое? Ещё из СМ? Да ладно.)
20:50
Иппон2
Номер раз Глушаков Спартак Москва. Двух ночи по Москве сами ждите.
20:47