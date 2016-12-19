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Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 7-е место – Жулиану

ЖУЛИАНУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит", "СЭ"
ЖУЛИАНУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит", "СЭ"
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"СЭ" продолжает  публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших. 

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

Седьмое место в опросе занял полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии Жулиану. В текущем чемпионате он провел 15 матчей, в которых забил 7 голов.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
8-е место – Сослан Джанаев 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий ​

Вскоре на сайте "СЭ" - топ-5 лучших по мнению экс-главного тренера сборной России Олега Романцева и главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова.  
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КОММЕНТАРИИ (12)
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King's Bounty IIII

Джямор с болота

21:32

streletc1783

полоз.гацкан первый смолов или азмун

21:31

asc0002

победитель - Комбаров?

21:31

совва

удивительно, что вообще в список попал отыграв пол чемпионата. выше Акинфеев, Смолов, Глушаков, Дзюба и Промес... Азмун или Вернблум

21:19

FINIX

за три месяца - седьмое место?

21:15

Нубяшка

интересно кто тогда на первом? В правду глушаков?

21:07

artzoom

Ясно кароч с этим рейтингом. Ждать до двух не буду, утром проснусь и посмеюсь от души)

21:05

shpasic

Чуба.

21:05

serzheo

Жулик на семере? ))) Кто же выше? Не уж-то Глужаков и Акинфеев? ))))

20:55

Доктор-Ч

ЖУЛИАНУ заслужил быть повыше в этом списке

20:52

Иппон2

Жулиано на седьмое? Ну ладно: тройка из СМ плюс Федька. Четыре. А кто ещё двое? Ещё из СМ? Да ладно.)

20:50

Иппон2

Номер раз Глушаков Спартак Москва. Двух ночи по Москве сами ждите.

20:47

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