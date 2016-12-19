19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 8-е место – Сослан Джанаев

Сослан ДЖАНАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сослан ДЖАНАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

Восьмое место в опросе занял вратарь "Ростова" и сборной России Сослан Джанаев. В прошлом чемпионате он провел все 30 матчей и пропустил 20 мячей, в осенней части текущего – 13 (9 пропущенных мячей). Кроме того, в этом году Сослан дебютировал в сборной страны и пропустил четыре мяча.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий 

Вскоре на сайте "СЭ" – топ-5 лучших по мнению вице-президента, тренера "Ростова" Курбана Бердыева.
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (6)
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streletc1783

Акинфеев-7,Промес-6,Ерохин-5,Гацкан-4,Полоз-3,Смолов-2,Азмун-1,

20:43

serzheo

RW.irk___ Наверное в том, что Джанаев сильнее на голову Конифея, как-то так...

20:33

King's Bounty IIII

RW.irk Серёжа, логика-то хоть в чём?)) __________ Сирожа - Балтика № 9

20:30

RW.irk

Серёжа, логика-то хоть в чём?))

20:22

serzheo

Ну значит Конефея в рейтинге нет. Иначе - весь опрос - очередное дурилово.

20:09

King's Bounty IIII

Сухарь в ЛЧ однако :)

19:53

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