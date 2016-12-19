22:30 19 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 5-е место – Денис Глушаков

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!

Пятое место в опросе занял полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков. В прошлом чемпионате он провел 27 матчей, забил 4 гола, в осенней части текущего – 15 матчей, 4 гола. В составе сборной России в 2016 году провел 8 матчей, забил 2 гола.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
6-е место – Артем Дзюба  
7-е место – Жулиану 
8-е место – Сослан Джанаев 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий ​

Вскоре на сайте "СЭ" – топ-5 лучших по мнению главного тренера "Краснодара" Игоря Шалимова и главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
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КОММЕНТАРИИ (8)
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adamantane'

Как я понял, Promesov расставил игроков в порядке 4-3-2-1, Шалимов же - наоборот.

23:52 19 декабря

Гаттузо зол!

Даже не смешно. Игрок, который и на внутренней арене не самый лучший ,да еще и в международных матчах проигрывающий АЕКам и Уэльсам, попадает на 5-е место. Чудеса. Может тогда Панченко назначить лучшим. Вон он сколько в пердиве забил.

23:22 19 декабря

RW.irk

Прилизанный все таки четвёртым будет))

23:01 19 декабря

RW.irk

Серёжка, не переживай, все мы знаем, что на самом деле, первым должен быть Сашка Банбандиров, второй - лучший ученик года Шатов, третий Смольников (который круче Фернандеса, ахахахаха, понеслась), ну а третий конечно Юрка Лодыркин! А это все происки московитых!

22:59 19 декабря

serzheo

Ахахахахха, Глушак круче Жулиану)))) Ахахахаха, понеслась))) Ждем Акинфеева))))

22:50 19 декабря

Бэн Джойс

Обана, я и не знал, что в России знаменитые тренеры есть ))

22:50 19 декабря

Доктор-Ч

Шалимов: 1- Смолов; 2- Гранквист; 3- Мамаев; 4- Калешин; 5- Газинский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:42 19 декабря

Promesov

Смолов - Промес - Азмун - Акинфеев

22:38 19 декабря

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