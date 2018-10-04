Источник: "Самара Арена" провалила очередную проверку

Стадион "Самара Арена" не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

"Проверка этого стадиона снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле - в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.

В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров - еще и полов. Стены - голый гипсокартон. Окна - прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что на "Самара Арене" не установлены системы пожаротушения, противодействия терроризму, а также сигнализация.