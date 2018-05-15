Источник: "Рома", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" претендуют на Промеса. "Спартак" требует за игрока 25 миллионов евро

"Рома", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в переходе полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. Об этом написал журналист Алан Мур в своей заметке на сайте Back Page Football со ссылкой на источник в агентстве Sports Entertainment Group, представляющее интересы 26-летнего голландского игрока. Как отмечает Мур, "Спартак" готов расстаться с Промесом в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро.
Сообщается, что "Рома" еще зимой хотела арендовать хавбека красно-белых с правом клуба, но "Спартак" отказался от такого варианта. Полузащитник римлян Кевин Стротман рекомендует руководству клуба подписать Промеса, хорошая зная его способности по сборной Голландии.
"Тоттенхэм", несмотря на неясность с позицией главного тренера на следующий сезон, установил контакт с агенством Промеса еще неделю назад.
В "Ньюкасле" убеждены, что голландский полузащитник заметно повысит результативность команды. В прошедшем чемпионате Англии "сороки" забили 39 голов в 38 матчах. Отмечается, что поклонником таланта игрока является главный тренер команды Рафаэль Бенитес.
Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро, а контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2017/18 форвард провел за "Спартак" 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.
- Ньюкасл
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Рафаэль Бенитес
- Сборная Голландии (Футбол)
- Кевин Стротман
- Квинси Промес
hottie
Он максимум лямов на 10 тянет, если реально подумать без этих завышенных цен. Сбагривать срочно надо, хоть чучелом
22:05
Millwall82
Бюджетно, на месте мясных тряс бы с мешков апл (а там все клубы мешки), лямов 40. Там и не такие бревнишки за большие деньги переходят.
21:09
бронепоезд
Аренда с правом клуба-это как?Ну и если у промеса не агент,а целое агенство то это крутизна конечно.
21:02