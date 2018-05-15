20:52 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Рома", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" претендуют на Промеса. "Спартак" требует за игрока 25 миллионов евро

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
3

"Рома", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в переходе полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. Об этом написал журналист Алан Мур в своей заметке на сайте Back Page Football со ссылкой на источник в агентстве Sports Entertainment Group, представляющее интересы 26-летнего голландского игрока. Как отмечает Мур, "Спартак" готов расстаться с Промесом в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро. 

 
Сегодня. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; - 0:1. Квинси ПРОМЕС.Промес попрощался со "Спартаком"?

Сообщается, что "Рома" еще зимой хотела арендовать хавбека красно-белых с правом клуба, но "Спартак" отказался от такого варианта. Полузащитник римлян Кевин Стротман рекомендует руководству клуба подписать Промеса, хорошая зная его способности по сборной Голландии.

"Тоттенхэм", несмотря на неясность с позицией главного тренера на следующий сезон, установил контакт с агенством Промеса еще неделю назад.

В "Ньюкасле" убеждены, что голландский полузащитник заметно повысит результативность команды. В прошедшем чемпионате Англии "сороки" забили 39 голов в 38 матчах. Отмечается, что поклонником таланта игрока является главный тренер команды Рафаэль Бенитес.

Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро, а контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2017/18 форвард провел за "Спартак" 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

hottie

Он максимум лямов на 10 тянет, если реально подумать без этих завышенных цен. Сбагривать срочно надо, хоть чучелом

22:05

Millwall82

Бюджетно, на месте мясных тряс бы с мешков апл (а там все клубы мешки), лямов 40. Там и не такие бревнишки за большие деньги переходят.

21:09

бронепоезд

Аренда с правом клуба-это как?Ну и если у промеса не агент,а целое агенство то это крутизна конечно.

21:02

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!