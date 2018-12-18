23:56 18 декабря | Футбол — РПЛ

Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

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Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, утверждает Телеграм-канал Mash.

Как отмечается, футболист вышел из заведения с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. Затем он целовался с девушками и отказался платить за поездку.

Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии "Зенита" (возглавил международный проект "Сириус"). 

Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был "Кайрат"​.

 

 

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