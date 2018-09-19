Инсайд Игоря Рабинера о "Спартаке": команда просила за Глушакова

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в своем материале сообщил подробности конфликта в "Спартаке". Футболисты красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко были выведены из состава команды после того, как поставили лайк под записями в Инстаграме, содержащими критическое стихотворение актера Дмитрия Назарова в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.

- Двух проштрафившихся футболистов вывели из состава на короткой теории перед началом тренировки, - написал Рабинер. – Просто поставили перед фактом, и тренировались они уже отдельно от других. Но самое интересное произошло после занятия. Команда в полном составе пошла просить у Карреры за капитана и его партнера. Но разговора не получилось.

Поговаривают, кстати, что в дни перевыборов капитана делалось многое, чтобы Глушаков таковым ни в коем случае не стал. Звонки, нашептывания, добрые советы... Футболисты к ним не прислушались.

Вы видите состояние Луиза Адриану – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по имеющимся данным, имеет место, мягко говоря, недопонимание с Каррерой.

Глушаков и Ещенко, как и дисквалифицированный в еврокубках Луиз Адриану, не полетели с командой в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

Полностью материал Рабинера читайте здесь

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