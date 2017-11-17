Илья Геркус: "Погода в Хабаровске угрожает здоровью и спортсменов, и зрителей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию "СЭ", согласно которой столичный клуб хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи. В субботу, напомним, хабаровчане принимают в 17-м туре ЦСКА. На конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16-17" градусов.

– Заявку на перенос еще не подали, – отметил Геркус. – Пока готовим письмо в "СКА-Хабаровск", в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан ("Анжи Арена" в Каспийске. - Прим. "СЭ"), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.

– Что на этот счет думают в РФПЛ?

– Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС. (Андрей СИЗЯКИН)

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. Встреча 18-го тура между хабаровчанами и железнодорожниками пройдет 27 ноября.