Илья Геркус: "Погода в Хабаровске угрожает здоровью и спортсменов, и зрителей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию "СЭ", согласно которой столичный клуб хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи. В субботу, напомним, хабаровчане принимают в 17-м туре ЦСКА. На конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16-17" градусов.
– Заявку на перенос еще не подали, – отметил Геркус. – Пока готовим письмо в "СКА-Хабаровск", в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан ("Анжи Арена" в Каспийске. - Прим. "СЭ"), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.
– Что на этот счет думают в РФПЛ?
– Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС. (Андрей СИЗЯКИН)
Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. Встреча 18-го тура между хабаровчанами и железнодорожниками пройдет 27 ноября.
GerychZ ✯
Mishutbln - При "весна-осень" в ноябре не играли?
16:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Еще один хитрый Хренкус. Да твоему здоровью пархатик угрожает мильярд бактерий и вайрусов.
16:26
Mishutbln
А чего это г-н Геркус вдруг озаботился здоровьем зрителей? Да хабаровчане десятки лет смотрели на открытом стадионе хоккей с мячом при 30-ти градусном морозе, и трибуны были заполнены. А вопросы пусть задаёт инициаторам перехода футбольного чемпионата на «осень-весну».
16:26
Mr.Trololo
Грекус хитропый. Я уверен, что он этот план держал в голове ещё летом. Лишь бы не лететь.
16:19
alex-ls
никто гнейрусу меняться кругами сразу. Спартак вон с Динамо менялся, а тут явно думаю не о холоде, а как унести ноги от аутсайдера, который в Хабаровске их уделает под 0
16:14
zega
Клубы еще по серьезному не включились за места в ЛЧ, а Геркус уже в памперсы мочится.
16:01
Русский Я
Борзые паровзы, ЦСКА при -18играть будет, а шпалы нет)
15:56
Cheremis57
Мутко и компания, если не можете построить по стране манежи под крышей, то переходите в лето! Сколько можно хернёй заниматься?
15:55
marksan
Ещё 10 дней до матча, а Геркус уже тёплые кальсоны пододел!
15:51
zema1905
Могут не лететь,тогда техническое паражение и штраф, как положено по регламенту.
15:46
SP2
О, опять началось, Здоровье спортсменов... а лыжники и биатлонисты тогда кто? Не спортсмены?
15:43
shpasic
только пусть Локомотив на "резервное поле" летит через Хабаровск))
15:36