Илья Геркус: "Локомотиву" надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте до конца чемпионата"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что все в команде сплочены и идут к единой цели. Он также добавил, что железнодорожникам надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте в турнирной таблице до конца чемпионата.

– Да, переименовали стадион в день железнодорожников, всех поздравляю с праздником, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Геркус. – Это лучший старт в истории "Локомотива", надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте до конца чемпионата.

В чем успех команды? Это надо спрашивать у тренера и игроков. Все очень сплочены, заряжены и идут к единой цели. Мы видели, как ребята боролись. Они не оставляли усилий, пока не забили гол.

В матче с "Рубином" тоже будет упорная борьба. Приложим все усилия, чтобы успешно провести и эту встречу.

Встреча "Рубин" - "Локомотив" пройдет 9 августа в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" // "Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона