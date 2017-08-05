Илья Геркус: "Локомотиву" надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте до конца чемпионата"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что все в команде сплочены и идут к единой цели. Он также добавил, что железнодорожникам надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте в турнирной таблице до конца чемпионата.
– Да, переименовали стадион в день железнодорожников, всех поздравляю с праздником, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Геркус. – Это лучший старт в истории "Локомотива", надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте до конца чемпионата.
В чем успех команды? Это надо спрашивать у тренера и игроков. Все очень сплочены, заряжены и идут к единой цели. Мы видели, как ребята боролись. Они не оставляли усилий, пока не забили гол.
В матче с "Рубином" тоже будет упорная борьба. Приложим все усилия, чтобы успешно провести и эту встречу.
Встреча "Рубин" - "Локомотив" пройдет 9 августа в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" // "Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона
NF
Сытый голодного не разумеет: Семин просто кричит о том, что ему кровь износу нужно усиление состава, а Геркус в ответ занимается пропагандой эмоций. Почва для разборок налицо. Как же не хватает Филатова...
02:08 6 августа
Slim Taller
Игры у паровозов нет.За пятое место поборется с Ахматом,но не более того.
23:41 5 августа
Medved.
а что сам Геркус сделал для победы в чемпионате? пока что только гадит Семину и ждет повода для отставки
23:22 5 августа
Очень плохой мальчик
Калифы на час.Ваше место 5-8
23:14 5 августа
Vittorio-049
Желаю Локомотиву и Юрию Павловичу продолжать набранный темп. Впереди будут игры с самыми сильными командами, вот тогда все и решится . Удачи Локомотиву. Нужна свежая струя в чемпионате
23:05 5 августа
ravilius777
УГ твой локомотив, максимум 6 место
23:02 5 августа