Илья Геркус: "Часто видеоповтор не помогает, а запутывает ситуацию"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что вопрос видеоповторов в футболе все еще нуждается в обсуждении. Руководитель предлагает создание регламента использования видео, чтобы повторы не запутывали ситуацию на поле.

– Клуб планирует поднимать вопрос с введением видеоповторов?

– Это требует тщательной проработки, – сказал Геркус. – Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает – часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять – когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра – судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола – это их дело. (Сергей ЕГОРОВ)

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